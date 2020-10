Den amerikanske præsident, Donald Trump, bringer igen sindene i kog med sin seneste sammensværgelsesteori.

Det var Donald Trump, der stod bag den massive kampagne, der fra 2008 til 2015 hævdede, at den daværende præsident Barack Obama slet ikke var født i USA og derfor ikke kunne være præsident.

Og nu er præsident Trump igen ude med Obama-riven.

Således retweetede Donald Trump onsdag en helt ny sammensværgelsesteori, der forsøger at undergrave Barack Obama som præsidenten, der dræbte én af verdens værste terrorister i form af Osma bin Laden.

Al-Qaeda leder Osama bin Laden. Foto: STR - EPA

Det er bevægelsen QAnon, der står bag den opsigtvækkende konspirationsteori. Og ifølge præsidentens Twitter-konto lyder den virkelige historie som følger:

Da præsident Barack Obama i 2011 bekendtegjorde, at det nu berømte elitekorps Seal Team 6 havde opsporet og dræbt Osama bin Laden i dennes hemmelige hjem i Pakistan, var det hele blot løgn, latin og skamfuld propaganda.

I stedet havde Barack Obama fået hele holdet af elitesoldater henrettet. Den Osama bin Laden, der havde ladet livet, var i virkeligheden en stedfortræder. Og mens de patriotiske amerikanske elitesoldater nu ifølge QAnon ligger i deres kolde grav, går Osama bin Laden rundt i levende live, mens han pønser på sit næste angreb på USA.

Sammensværgelsesteortikeren Kari Donovan, hvis artikel Donald Trump viderebragte, tilføjede hurtigt, at hun absolut ikke havde nogen beviser. Men ligesom præsidenten havde hun sin 'mistanke'.

Barack Obama, Joe Biden, Hillary Clinton overværer drabet på Osama bin Laden ... eller gør de. Foto: HANDOUT .

Og det er alt, der skal til i dagens amerikanske politik: mistanke.

Således fik Trumps retweet lynhurtigt titusinder af likes.

Robert O'Neill, et af medlemmerne fra selve eliteholdet, der dræbte Osama bin Laden på præsident Obamas ordre, kommenterede på Donald Trumps retweet:

»Modige mænd sagde farvel til deres børn, før de drog til Parkistan for at dræbe Osama bin Laden. Vi fik ordren af præsident Obama. Og tro mig, der var ikke en stedfortræder.«

TOPSHOT - US President Donald Trump throws masks as he arrives to hold a Make America Great Again rally as he campaigns at John Murtha Johnstown-Cambria County Airport in Johnstown, Pennsylvania, October 13, 2020. (Photo by SAUL LOEB / AFP) Foto: SAUL LOEB

Trods elitesoldatens forsikringer vælter støtten til præsidentens teori fortsat ind.