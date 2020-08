'Lad USA stemme', 'Vores post, vores ejendom' og 'Smid DeJoy i fængsel' er blot nogle af de budskaber, der lørdag prægede skiltene ved en demonstration i Washington, D.C.

Her havde adskillige amerikanere taget plads foran direktøren for det offentligt ejede postvæsens hjem.

De beskylder USPS-direktør Louis DeJoy for at gå Donald Trumps ærinde ved at gøre det besværligt for vælgerne at brevstemme til det kommende præsidentvalg 3. november.

På grund af coronakrisen vil en stor del af stemmerne til valget 3. november nemlig blive sendt med posten – og det kræver en ekstra stor indsats fra postvæsenets side.

Demonstranter foran Louis DeJoys hjem i Washington, D.C. Foto: JIM LO SCALZO

En indsats, som postvæsenet ikke er i stand til at levere, hvis man spørger Louis DeJoy. Han forudser, at tusindvis af stemmer går tabt, hvis folk ikke møder fysisk op på valgdagen.

Men den forklaring er det ikke alle, der køber, og derfor vakte det da også kun yderligere vrede og kritik, at postvæsenet begyndte at nedtage postkasser til indlevering af breve i mindst fire delstater.

Flere amerikanske medier anklager Donald Trump for at stå bag og forsøge at underminere det amerikanske postvæsen for bedre at kunne styrke sine vinderchancer i præsidentduellen mod Demokraternes kandidat, Joe Biden.

Først udnævnte Trump således sin ven Louis DeJoy som postvæsenets nye chef.

Demonstranter hænger 'brevstemmer' på hoveddøren til USPS-direktørens hjem. Foto: JIM LO SCALZO

De to mænd har begge i årevis forsøgt at få postvæsenet privatiseret. Og en af Louis DeJoys første gerninger som postchef var da også at sætte en stopper for alt overarbejde og maskinel fornyelse i samtlige amerikanske posthuse og i sorteringscentre.

Dette har allerede skabt panik og historiske forsinkelser af post over hele USA. Og da guvernører fra hele USA så ansøgte om ekstra økonomisk støtte til det kommende valg, nægtede både Trump og Louis DeJoy, der i øvrigt er en af præsidentens største økonomiske støtter.

»De har brug for pengene, hvis millioner og atter millioner af brevstemmer skal behandles. Og hvis de ikke får pengene, betyder det, at universel brevstemmeafgivning ikke er mulig.«

Sådan erkendte præsident Trump i et nyligt interview med Fox Business Network.

Louis DeJoy her på vej ind til et møde med Nancy Pelosi. Foto: MANDEL NGAN

Ifølge den amerikanske præsident er det Det Demokratiske Parti, der ønsker den øgede støtte til postvæsenet. Demokraterne ønsker ifølge Trump, at samtlige godt 150 millioner stemmer til det kommende valg skal afgives via brev. Og i interviewet med Fox gentog Trump igen sin udokumenterede påstand om, at de mange brevstemmer automatisk ville føre til massiv valgsvindel og derved et ugyldigt valg.

Ifølge de fleste amerikanske medier er alle tre påstande dog usande. Og Nancy Pelosi, der er Det Demokratiske Partis flertalsleder i Repræsentanterne Hus, er enig:

»Vi ønsker ikke universel brevstemmeafgivning. Brevstemmer skal kun bruges der, hvor fysisk fremmøde er for farligt. Desuden er det ikke Det Demokratiske Parti, men derimod landets guvernører, der har ansøgt om de ekstra pengemidler. Og endelig er der intet bevis for, at brevstemmer fører til snyd. Både præsidenten og vores førstedame afgav i øvrigt deres stemmer via brev ved det netop overståede primærvalg i august.«

Joe Biden og Kamala Harris. Foto: ROBYN BECK - AFP

Sådan siger Nancy Pelosi til avisen New York Times. Og Det Demokratiske Partis præsidentkandidat, Joe Biden, tilføjer:

»Præsidenten forsøger blot at fratage millioner af amerikanere deres forfatningsmæssige ret til at stemme. Han kan ikke vinde på ærlig vis. Og derfor vil han snyde sig til sejr,« skriver Biden i en pressemeddelelse.