»Jeg vil aldrig lyve for dig. Det har du mit ord på.«

Så klar var meldingen, da præsident Donald Trumps nyansatte pressesekretær, Kayleigh McEnany, fredag mødte pressen i Det Hvide Hus. Men garantien om aldrig at lyve holdt ikke længe.

Faktisk kun i nogle få timer.

Fredag aften kom det frem, at den 32-årige pressesekretær åbenbart har givet vildledende oplysninger.

Donald Trumps nyansatte pressesekretær, Kayleigh McEnany, havde sin baby med navn Blake Avery Gilmartin med, da hun fredag mødte pressen i Det Hvide Hus. Foto: Chris Kleponis Vis mere Donald Trumps nyansatte pressesekretær, Kayleigh McEnany, havde sin baby med navn Blake Avery Gilmartin med, da hun fredag mødte pressen i Det Hvide Hus. Foto: Chris Kleponis

Og det er usandheder om en sag, der i forvejen handler om løgne.

Sagen drejer sig om skandaleramte Michael Flynn, der i blot 24 dage var sikkerhedsrådgiver for Donald Trump tilbage i 2017.

Michael Flynn blev fyret, da det kom frem, at han havde givet usande oplysninger til FBI om sit samarbejde med de russiske myndigheder, der i al hemmelighed havde fået fortrolige ting at vide.

Men hvad er så Kayleigh McEnanys rolle i sagen om Trumps tidligere sikkerhedsrådgiver?

Michael Flynn blev efter kort tids ansættelse som sikkerhedsrågiver for præsident Donald Trump fyret, da det kom frem, at han havde givet usande oplysninger til FBI om sit samarbejde med de russiske myndigheder. Foto: Jonathan Ernst Vis mere Michael Flynn blev efter kort tids ansættelse som sikkerhedsrågiver for præsident Donald Trump fyret, da det kom frem, at han havde givet usande oplysninger til FBI om sit samarbejde med de russiske myndigheder. Foto: Jonathan Ernst

Fredag fortalte Kayleigh McEnany til journalisterne i Det Hvide Hus, at der i et nyt notat fra en tidligere leder af FBI står, at det var nødvendigt at få Michel Flynn til at lyve.

Men det viser sig slet ikke at være sandheden, fastslog det store amerikanske nyhedsmedie CNN fredag aften.

CNN har læst FBI-notatet, og her står intet om, at Michael Flynn direkte er blevet opfordret til at lyve.

Hvad Donald Trump mener om hele denne sag om løgne og usandheder, er nu det helt store spørgsmål.

Præsident Donald Trump har ikke kommenteret på, beskyldningerne mod sin nye pressesekretær. EPA/Erin Schaff / POOL Foto: Erin Schaff Vis mere Præsident Donald Trump har ikke kommenteret på, beskyldningerne mod sin nye pressesekretær. EPA/Erin Schaff / POOL Foto: Erin Schaff

CNN skriver, at han flere gange er spurgt ind til skandalen om sin tidligere sikkerhedsrådgiver.

Donald Trump er dog aldrig kommet med konkrete svar i sagen om Michael Flynn.

Nu er spørgsmålet så, hvad han siger til, at hans nyansatte pressesekretær beskyldes for at tale usandt.

Men heller ikke til de nye beskyldninger mod den nyansatte pressesekretær har Donald Trump nogen kommentarer. I hvert fald foreløbigt.