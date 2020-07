Først var der støtte fra en kontroversiel kant, så var der udtalelser i forbindelse med et drab. Siden var der 88 slettede opslag på Facebook, og en baseball med en opsigtsvækkende salgspris.

Og nu er der kommet endnu mere skyts til de efterhånden mange personer i USA, som mener, præsidenten flirter lidt for meget med den yderste højrefløj i landet.

Det skyts er landet i Donald Trumps egen webshop.

Her kan man blandt andet købe den velkendte røde kasket med det berømte slogan 'Make America Great Again', T-shirts med teksten 'MagaDad', baby-bodyer med teksten 'Baby Lives Matter', sugerør, badehåndklæder, flag, mm.

Og så kan man købe en T-shirt med et logo, som har fået specielt kritikere af præsidenten til at slå øjnene op.

På T-shirten er der plastret et logo af en blå ørn, der sidder ovenpå et rundt amerikansk flag. Ørnen har spredt sine vinger til begge sider.

Over logoet er den røde tekst 'America First', som har været et Trump-slogan i efterhånden adskillige år. Nederst på logoet står 'Trump 2020' med blå skrift.

Årsagen til den voldsomme kritik af logoet skal findes i den lighed, mange mener, det har med den såkaldte 'Nazi-ørn' også kendt som 'Nazi-krigsørnen'.

Til højre Donald Trump-kampagnens nye logo. Til venstre den berygtede Nazi-ørn.

Det logo har nemlig også en ørn med udstrakte vinger, der sidder ovenpå et rundt logo - i dette tilfælde det nazistiske svastika.

Det nye Trump-logo har hurtigt fået debatten til at rase på sociale medier. Og kritikere af præsidenten sammenligner de to logoer med hinanden.

Blandt de mest markante er The Lincoln Project', som har lagt begge logoer op i et tweet med teksten 'Come. On.'

Netop The Lincoln Project er ikke en helt ubetydelig organisation. Det er nemlig en sammenslutning af nuværende og tidligere fremtrædende republikanere, som arbejder for, at Donald Trump ikke vinder genvalg som præsident til november.

Come. On. pic.twitter.com/VtfgrM8hIW — The Lincoln Project (@ProjectLincoln) July 2, 2020

Det er langt fra første gang, Donald Trump og hans stab er blevet taget i gerninger, som kan ses som en flirten med det alleryderste højre i USA.

For få uger siden valgte Facebook, der som regel ikke blander sig i politiske udmeldinger, at fjerne 88 opslag fra Donald Trump og præsidentens genvalgskampagne, da man anså symboler på opslagene for værende af hadefuld karakter.

På flere af de 88 slettede opslag kunne man se en omvendt rød trekant. Den trekant bliver normalt ellers forbundet med Nazitysklands koncentrationslejre, hvor politiske fanger havde dem påsyet sit tøj.

Og så er der selve tallet 88. Det er også at betegne som et hadefuldt symbol, da det specielt i højreorienterede kredse er knyttet til en hyldest til Adolf Hitler. 'H' er således det ottende bogstav i alfabetet. Og de to otte-taller er et velkendt symbol på 'HH' eller 'Heil Hitler'.

To sum up the past week in MAGA Nazi d̶o̶g̶w̶h̶i̶s̶t̶l̶e̶s̶ bullhorns:



• Team Trump posted the Nazi political prisoner red triangle 88 times



• he RTed White Power vid



• they're selling a baseball for $88, no more no less



• their t-shirt swag is precisely an Iron Eagle pic.twitter.com/PwhLL9RtL9 — Django ⌖ (@SleepyDjango) July 1, 2020

Netop derfor fik det også en del opmærksomhed, da man for nogle uger siden kunne købe en Donald Trump-baseball til den nette sum af 88 dollars.

Og så er der præsidentens tidligere udtalelser i forbindelse med optøjer i Charlotteville tilbage i 2017, hvor højreorienterede demonstrerede i byen mod nedtagelse af sydstats-statuer.

Her kom det til sammenstød mellem de højreorienterede og moddemonstranter. Det hele kulminerede, da en nynazist valgte at køre sin bil ind i en moddemonstration og dræbte den 32-årige Heather Heyer.

Donald Trump blev efterfølgende bedt om en kommentar til det, der var foregået i byen.

White nationalists participate in a torch-lit march on the grounds of the University of Virginia ahead of the Unite the Right Rally in Charlottesville, Virginia on August 11, 2017.

Efter at have ladet et svar vente på sig, skete der endelig noget, da Trump udtalte, at der var 'nogle meget fine personer' blandt de demonstrerende tilhængere af hvidt overherredømme.

Og for dage siden blev der en større sag ud af, at Donald Trump retweetede en video af en mand, der råbte 'white power'.

Om Donald Trump og hans kampagne bevidst flirter med den yderste højrefløj står ikke klart. Flere gange har hans stab været ude og undsige netop de anklager.

Men på netop den yderste højrefløj har man taget Donald Trumps udmeldinger til sig. Blandt andet blev Donald Trump åbentlyst støttet af det nynazistiske tidsskrift Daily Stormer, da han bekendtgjorde sit kandidatur til præsidentposten tilbage i 2015.

Det samme gjorde den tidligere grand wizard - storvisir - i Ku Klux Klan David Duke i sit radioprogram, hvor han opfordrede sine lyttere til at stemme på den senere præsident.