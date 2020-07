Både Donald Trump og hans søn Donald Trump Jr. anbefaler hende varmt. Men doktor Stella Immanuel er ikke som de fleste læger.

Den 45-årige læge, der har både sin egen kirke (Firepower Ministries) og praksis, tror blandt andet på alien-DNA og dæmonsæd.

Mandag blev både den amerikanske præsident og hans søn irettesat af det sociale netværk Twitter. Junior blev sågar blokeret i 12 timer.

Både far og søn havde nemlig såkaldt re-tweetet en reklame for doktor Stella Immanuel, der fastholder, at malaria-lægemidlet Hydroxyklorokin ligeledes kurerer covid-19.

Donald Trump med maske Foto: JIM WATSON - AFP

Den amerikanske læge understregede i det Trump-anbefalede tweet desuden, at ansigtmasker er unødvendige.

Begge påstande er ifølge Verdenssundhedsorganisationen (WHO) løgn. Men hverken maskemodstand eller reklame for Hydroxyklorokin er det mest bemærkelsesværdige i forbindelse med Dr. Immanuel, hvis indlæg den amerikanske præsident kaldte et 'must-read'.

Ifølge mediet The Daily Beast mener Doktor Stella Immanuel således, at cyster er forårsaget af 'drømmesex med dæmoner'.

Ifølge Dr. Immanuel forvandler dæmoner sig til kvinder, der på magisk vis indsamler sæden. Og den samme slags drømme kan ifølge Doktor Immanuel også føre til impotens, barnløshed og diverse former for misdannelse i kvindens livmoder.

Stella Immanuel - Trumps nye favorit læge

Da Facebook efterfølgende lukkede Stella Immanuels profil, skrev hun følgende på Twitter:

»Gud er mere magtfuld end Facebook. Og hvis I ikke genåbner min Facebook-side, vil Jesus Kristus lukke Facebook.«

Ifølge mediet Vice tilhører Stella Immanuel en gruppe, der kalder sig 'America's Frontline Doctors'.

Tidligere på ugen aflagde Dr. Immanuel vidneudsagn foran medlemmer af den amerikanske kongres.

Donald Trump anbefaler Stella Immanuels anti-maske indlæg. Foto: JIM WATSON - AFP

Det var det højreorienterede medie Breibart, der havde arrangeret mødet. Og foran de republikanske politikere fastholdt Stella Immanuel, at hun som én af de få kender sandheden bag coronakrisen.

Ifølge avisen New York Times har Dr. Stella Immanuel tidligere sagt, at den planlagte regeringssponsorerede kur imod covid-19 skal forhindre amerikanske borgere i at blive religiøse. Og ifølge Doktor Immanuel styres samme amerikanske regering blandt andet af reptiler og rumvæsner.

Ud over Donald Trump og sønnen blev Stella Immanuels teorier også viderebragt og anbefalet af den republikanske universitetsgruppe Turning Point USA og pro-Trump kendisserne, Diamond & Silk.

Efter irettesættelsen fra Facebook og Twitter, klagede samtlige involverede over, at dette var endnu et eksempel på censur af 'konservative holdninger'.

Donald Trump Jr. fik sin twitter-profil midlertidigt lukket. Foto: RICK WILKING - Reuters

Trumps nye favoritlæge blev født i den afrikanske nation Cameroun. Hun fik sin uddannelse i Nigeria.

Lægen driver både sin klinik og sin kirke fra et shoppingcenter i den amerikanske delstat, Texas.

På Stella Immanuels hjemmeside kan man læse, at ansigtsmaske er påkrævet både på klinikken og i kirken.

Efter Donald Trumps anbefaling skrev den afrikansk-amerikanske læge på sin hjemmeside, at hun var til rådighed, hvis præsidenten var interesseret i et møde.