Blå, hvid OG rød.

Sådan skal de nye amerikanske præsidentfly se ud, hvis Donald Trump får sin vilje.

De to nuværende Air Force One-fly har siden John F. Kennedys tid som præsident i begyndelsen af 1960'erne haft farverne blå og hvid, men Donald Trump vil altså have tilføjet den røde farve.

Den amerikanske præsidents planer er dog ikke blevet modtaget lige vel af alle.

Således beskriver CNN, hvordan medlemmer i forsvarsudvalget i Kongressen netop nu forsøger at sikre sig imod Trumps opgør af det gamle design.

Det gør de ved, at de i et udkast til landets forsvarsbudget for næste år har indskrevet et afsnit, som vil sikre, at Kongressen skal godkende eventuelle ændringer af flyets design.

Årsagen til, at designskiftet er kommet på tale, skyldes, at de to nuværende Air Force One-præsidentfly har 32 år på bagen og derfor er blevet for dyre at holde i drift. De skal derfor udskiftes med nye ombyggede versioner af jumbojetten Boeing 747-8I, som efter planen skal leveres i 2024.

Trump afslørede sine design-planer torsdag, hvor han gav tv-værten for ABC's program 'Good Morning America' et smugkig på designet, som præsidenten angiveligt helt selv står bag.

Hvis præsident Trump får sin vilje, skal Air Force One-præsidentflyene have udskiftet den ikoniske blå-hvide farve. Foto: LOIC VENANCE Vis mere Hvis præsident Trump får sin vilje, skal Air Force One-præsidentflyene have udskiftet den ikoniske blå-hvide farve. Foto: LOIC VENANCE

Udover den tilføjede røde farve vil flyene - som det også gør sig gældende nu - have ordene 'United States of America' stående henover siden af flyet, mens det amerikanske flag vil forblive på haleroret.

Selv hvis Kongressen bløder op omkring Donald Trumps nye design, så er det stadigvæk ikke sikkert, at den Twitter-glade amerikanske præsident får sin vilje.

Det amerikanske flyvevåben har nemlig udtalt, at der ikke vil blive truffet en beslutning om flyenes design før i 2021, hvilket er efter det kommende præsidentvalg i november 2020.

Prisen for de to nye fly er - ifølge Det Hvide Hus - 3,9 milliarder dollars, hvilker svarer til lige knap 26 milliarder danske kroner.