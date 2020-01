Banen er kridtet op til kamp, når rigsretssagen imod Donald Trump starter tirsdag.

Og til sit forsvarshold har den amerikanske præsident netop hyret to af USAs hårdeste hunde, når det drejer sig om juridisk nærkamp: Alan Dershowitz og Ken Starr.

81-årige Alan Dershowitz har tidligere forsvaret den pædofili-anklagede milliardær Jeffrey Epstein og den forhenværende film- og footballstjerne O.J. Simpson, der i 1997 blev frifundet af anklager for mordet på ekskonen Nicole Brown Simpson. Og 73-årige Ken Starr er bedst kendt for at lede rigsretssagen imod Bill Clinton i 1998.

»Jeg tror primært, at Trump har valgt disse advokater, fordi de gør sig godt på tv. Fordi de er kendte. Og fordi både Dershowitz og Starr appellerer til de mere moderate vælgere og senatorer,« siger Manu Raju, der arbejder som kongreskorrespondent for den amerikanske tv-kanal MSNBC.

Alan Dershowitz.

Med de nye udpegelser er opstillingen klar for præsidentens hold af forsvarsadvokater, når Donald Trump som blot den tredje præsident i amerikansk historie stilles for en rigsret på tirsdag.

Retssagen finder sted i senatet, hvor de 100 medlemmer skal fungere som jury. Dommer er John Roberts, der til daglig er leder af den amerikanske højesteret. Og med de to nye udnævnelser er nu både det demokratiske forsvar og det republikanske forsvar klar.

Demokraterne har udpeget syv senatsmedlemmer, der skal lede sagen imod Trump. Og med Alan Dershowitz og Ken Starr består Trumps forsvar nu af i alt ni advokater.

Med start tirsdag vil henholdsvis forsvar og anklager fremlægge deres sag.

Adam Schiff leder holdet, der anklager Donald Trump.

Donald Trump er anklaget for magtmisbrug og herefter forsøg på at forhindre Kongressens arbejde.

Og efter den indledende runde, der kan tage flere dage, skal senatet stemme om, hvorvidt nye vidner og nye dokumenter skal introduceres i sagen.