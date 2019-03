Kommunikationschefen i Det Hvide Hus har sagt op efter kun otte måneder i jobbet, men han bliver hos Trump.

Bill Shine forlader nemlig præsidentens administration for at kaste sig ind i kampen for at få Trump genvalgt i 2020.

Det skriver flere amerikanske medier - blandt dem CNN, som citerer en udtalelse fra pressetalskvinden Sarah Sanders.

Shine, som har en fortid på Fox News, får en rolle som seniorrådgiver, når præsidenten næste år skal kæmpe om at blive bag skrivebordet i Det Ovale Værelse.

'At tjene præsident Trump og dette land har været den mest givende oplevelse i hele mit liv. At være en lille del af alt det, denne præsident har gjort for det amerikanske folk har i sandhed været en ære. Jeg ser frem til at arbejde på præsident Trumps kampagne for genvalg og bruge mere tid med min familie,' skriver Shine i et udtalelse.

Ifølge CNN har Bill Shines påvirkning af pressestrategien i Det Hvide Hus ikke været en ubetinget succes.

Selv om han efter sigende har været en vellidt chef internt, har præsidenten ikke været fuldt ud tilfreds.

Trump er berygtet for at have urealistiske høje forventninger til sine medarbejdere, og han har tilsyneladende brokket sig over Shines manglende resultater. Fredag takkede præsidenten ham dog for at have gjort et 'outstanding job.'