»Vi ligner alle indenlandske terrorister nu.«

Sådan skrev Donald Trumps daværende kommunikationschef, Hope Hicks, til en anden nøglemedarbejder i Trump-administrationen, Julie Radford ifølge medier som eksempelvis CNN og The Guardian.

Sms-korrespondancen mellem de to højtplacerede ansatte afslører den vrede og frustration, som flere medarbejdere i Det Hvide Hus følte under stormen på kongressen 6. januar 2021.

Mens Trump kæmpede for at beholde Det Hvide Hus, og hans rasende tilhængere stormede ind i Kongressen, lagde Hicks ikke skjul på sin vrede over sin chefs forsøg på at holde på magten.

Hun frygtede helt åbenlyst, at hun og de øvrige fra Trumps stab ville være brændemærkede fremover.

»På én dag ødelagde han enhver fremtidsmulighed, der ikke inkluderer foredrag i den lokale Proud Boys-afdeling (højreekstrem gruppe i USA, red.),« skrev hun og tilføjede:

»Og alle os, der ikke har et job på hånden, vil for evigt være arbejdsløse. Jeg er så sur og ked af det. Vi ligner alle indenlandske terrorister nu.«

Og Radford, som var en af præsidentdatteren Ivanka Trumps mest betroende medarbejdere, svarede:

Hope Hicks, tidligere kommunikationschef, gav i flere sms'er udtryk for, at hun frygtede, at hun fremover ville have svært ved at få et job, fordi hun havde arbejdet for Trump.

»Jeg kender det. Det virker, som om der ikke er en chance for at finde et job,« lød det, og Radford antydede, at hun allerede havde mistet et jobtilbud.

På det tidspunkt, hvor de to kvinder skrev sammen, havde Trump holdt sin tale til de ophidsede demonstranter, hvor han opfordrede dem til at gå til Kongressen og stoppe godkendelsen af valgresultatet.

Korrespondancen er kommet frem i forbindelse med de undersøgelser, der lige nu forsøger at kaste lys over stormløbet på Kongressen.

Komiteen har også udgivet en opkaldslog, som viser, hvem Donald Trump talte med i dagene og timerne før optøjerne i Kongressen.