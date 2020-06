Det er ikke noget nyt, at der bliver skrevet afslørende bøger om Donald Trump og hans familie. Det er til gengæld første gang, at et medlem af Trump-klanen selv tager bladet fra munden og kritiserer præsidenten.

Nu er Trump niece snart klar med en bog, som har potentiale til at sende rystelser gennem den siddende præsidents valgkampagne i efteråret.

I bogen 'Too Much And Never Enough' (For meget og aldrig nok, red.), som udkommer i august, kommer Mary Trump med flere afsløringer om Trump-familien, som ventes at sende chokbølger gennem Trumps lejren.

Ifølge The Daily Beast indeholder bogen både rystende og slibrige detaljer om livet inden for murene i Trump Tower.

Donald Trump fotograferet i juni 2020. Foto: YURI GRIPAS Vis mere Donald Trump fotograferet i juni 2020. Foto: YURI GRIPAS

Af de brudstykker, der indtil videre er kommet frem om den kontroversielle bog, er afsløringen af, at hun selv var en af de primære kilder til New York Times' historier om Donald Trumps skatteforhold i 2018.

Dengang beskrev avisen blandt andet, hvordan Trump havde været indblandet i tvivlsomme skattespekulationer, og at han havde modtaget, hvad der i dag svarer til mere end 400 millioner dollars fra sin fars ejendomsimperium.

55-årige Mary Trump er datter af præsidentens afdøde storebror, Fred Trump Jr. og er ældste barnebarn af Donald Trumps far, Fred Trump Sr.

Fred Trump døde i 1981 efter mange års kamp mod alkoholisme, og i bogen anklager hans datter Donald Trump for at være medskyldig i hans død. Hun mener ikke, at hverken han eller Trump Sr. gjorde nok for at redde faderen ud af misbruget.

Donald Trump på vej ombord på Air Force One i juni 2020. Foto: JONATHAN ERNST Vis mere Donald Trump på vej ombord på Air Force One i juni 2020. Foto: JONATHAN ERNST

Bogen afslører også, at Donald Trumps 83-årige søster, den pensionerede dommer Maryanne Trump Barry, skulle være dybt skuffet over hans lederskab som præsident.

Der har været kold luft mellem Trump og hans niece de seneste 20 år på grund af en strid om Fred Trump Seniors testamente. Donald Trump og hans søskende sørgede nemlig ifølge niecen for, at hendes spastisk lammede bror ikke fik sin retmæssige del af arven.

»Mine tanter og onkler burde skamme sig, men det er jeg sikker på, at de ikke gør,« udtalte hun i et sjældent interview tilbage i 2000.

Mary Trump har en Ph.D. i klinisk psykologi og arbejder som professionel coach.