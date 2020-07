Mary Trump beskriver i kommende bog, hvordan familiemønstre skabte en ødelagt mand, som i dag er præsident.

Præsident Donald Trumps niece flytter sin bogudgivelse to uger frem på grund af stor efterspørgsel.

Det melder bogforlaget Simon & Schuster mandag lokal tid ifølge det amerikanske medie CNN.

Dermed udkommer 55-årige Mary Trumps bog "Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man" - "For meget og aldrig nok: Hvordan min familie skabte verdens farligste mand" - 14. juli.

Den var tidligere forventet at udkomme 28. juli. Allerede på nuværende tidspunkt har forlaget trykt 75.000 eksemplarer, og bogen ligger nummer et på Amazons bestsellerliste, inden den overhovedet er udkommet, skriver CNN.

Bogen ligger dermed også over John Boltons kritiske bog om Trump, der udkom i sidste måned. Bolton var national sikkerhedsrådgiver i omkring halvandet år under Trump, inden han blev fyret i september 2019.

Det er første gang, at et medlem af præsident Trumps familie offentliggør lidet flatterende historier om den tidligere ejendomsmatador og reality-tv-stjerne.

Mary Trump er datter af Fred Trump Jr., præsidentens storebror, som døde i 1981 i en alder af 42 år på grund af komplikationer fra alkoholisme.

Den 240 sider lange bog beskriver begivenheder, som Mary Trump var vidne til som barn, mens hun tilbragte tid i sine bedsteforældres hus i New York-bydelen Queens, hvor hendes onkel og hans fire søskende voksede op.

- Hun beskriver et mareridt af traumer, destruktive forhold og en tragisk kombination af forsømmelse og overgreb, skriver forlæggeren, Simon & Schuster, i en pressemeddelelse.

Mary Trump, der er klinisk psykolog, hævder blandt andet, at Donald Trump afviste og latterliggjorde sin egen far, da han begyndte af få Alzheimers, selv om han var sin fars yndlingssøn.

I bogen argumenterer hun for, "at enkeltstående begivenheder og generelle familiemønstre skabte en ødelagt mand, som i dag sidder i Det Ovale Værelse", oplyser Simon & Schuster.

Blandt relationerne, der skildres, er "det underlige og skadelige forhold mellem Fred Trump og hans to ældste sønner, Fred Jr. og Donald", tilføjes det.

Fred Trump døde i 1999.

