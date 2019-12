Donald Trump står over for to anklagepunkter om at have misbrugt sin magt som præsident.

Medlemmer fra Repræsentanternes Hus møder hinanden onsdag eftermiddag dansk tid for at debattere, hvorvidt der skal rejses en rigsretssag mod den amerikanske præsident, Donald Trump.

Efter debatten forventes det, at en afstemning om en officiel rigsretssag vil blive gennemført. Ifølge BBC vil afstemningen finde sted mellem klokken 18.30 og 19.30 lokal tid - natten til torsdag dansk tid.

Hvis rigsretssagen bliver godkendt, er Donald Trump den tredje præsident i USA's historie til at ende i en rigsretssag.

Afstemningen kommer efter en tre måneder lang undersøgelse og stribevis af afhøringer i Repræsentanternes Hus, hvor demokraterne har flertal.

Donald Trump er anklaget i to anklagepunkter for at misbruge sin magt som præsident og at hindre Kongressens arbejde.

Demokraterne mener, at Trump misbrugte sin magt ved at lægge pres på Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, for at få Ukraine til at undersøge demokraten Joe Biden med henblik på at finde sager, der kunne belaste ham under præsidentvalgkampen USA.

Derudover mener Demokraterne, at Trump har hindret Kongressens rigsretsundersøgelse ved at nægte topembedsmænd at vidne i sagen.

Tirsdag bekræftede formanden for Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, at kammeret ville stemmer onsdag.

- I dette vigtige øjeblik i vores lands historie må vi ære vores ed og støtte og forsvare vores forfatning mod alle fjender - både udenlandske og indenlandske, sagde Pelosi ifølge nyhedsbureauet AFP.

Forud foronsdagens debat og afstemning insisterer Donald Trump på, at han "ikke har gjort noget galt".

- Kan I fatte, at jeg står over for en rigsretssag i dag fra den radikale venstrefløj, demokraterne, og jeg har ikke gjort noget galt. Det er en forfærdelig ting.

- Det her skal aldrig ske for en præsident igen. Kryds fingre for mig, skriver præsidenten på Twitter.

/ritzau/