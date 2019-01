Robert Muellers undersøgelse har vital betydning, siger Trumps kandidat til justitsministerpost.

Præsident Donald Trumps nominerede kandidat til posten som justitsminister, William Barr, vil i Kongressen love, at han vil beskytte den særlige anklager Robert Muellers efterforskning af Ruslands rolle i amerikansk politik.

- Jeg mener, at det har vital betydning, at den særlige anklager får lov til at færdiggøre sin efterforskning, siger Barr i en erklæring, som han senere vil fremsætte i Kongressen.

Matthew Whitaker er fungerende justitsminister, men Trump har nomineret William Barr til posten.

- Jeg mener, at det er i alles interesse - i præsidentens, i Kongressens og ikke mindst i den amerikanske befolknings interesse, at denne sag bliver løst, og at den særlige anklager får lov til at gennemføre sit arbejde, siger Barr.

Barr, som er tidligere justitsminister under præsident George H.W. Bush, er blevet udsat for hård kritik fra demokrater, efter at han i juni sendte vicejustitsminister Rod Rosenstein et længere memo, hvori han kaldte Muellers undersøgelse af Trump for "en fatal fejltagelse".

Barr er blevet nomineret med bred støtte fra Republikanerne, men han ventes i denne uge at blive udsat for en byge af nærgående spørgsmål, når han over to dage skal fremstilles over for Senatets retsudvalg.

Dagen efter midtvejsvalget den 6. november afskedigede Trump sin justitsminister Jeff Session.

Justitsministeren fører tilsyn med den såkaldte Rusland-undersøgelse, som tidligere FBI-chef Robert Mueller står i spidsen for.

Mueller blev i maj bedt om at undersøge, om Rusland har blandet sig i præsidentvalget i 2016, hvor Trump blev valgt.

I sin erklæring siger Barr, at han har kendt Mueller professionelt i 30 år, og at han har tillid til hans kompetencer.

/ritzau/Reuters