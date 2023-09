En efter en har de gjort det.

Tidligere medarbejdere og støtter har i stadig stigende grad vendt sig mod Donald Trump i de fire retssager, som den tidligere præsident i øjeblikket står overfor.

Af en åbenlys årsag: For selv at slippe for at blive holdt ansvarlig.

»I bund og grund handler det om menneskets natur: Man ønsker ikke at komme i problemer, man har ikke lyst til at blive dømt for en forbrydelse, man vil ikke i fængsel,« som Betsy Woodruff Swan, national korrespondent hos Politico, siger i et interview med MSNBC:

Det famøse forbryderfoto – mugshot – af Donald Trump, der er blevet taget i forbindelse med valgsvindelsagen i Georgia. Foto: Fulton County Sheriff's Office/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Det famøse forbryderfoto – mugshot – af Donald Trump, der er blevet taget i forbindelse med valgsvindelsagen i Georgia. Foto: Fulton County Sheriff's Office/Reuters/Ritzau Scanpix

»Og da den risiko går fra at være hypotetisk til pludselig at blive meget virkelig, påvirker det den måde, de opfører sig på.«

Den erkendelse er tilsyneladende gået op for mange af også de medtiltalte, efterhånden som retsprocesserne er intensiveret. Med høringer, indleveringer af dokumenter og lignende.

En af de mest dramatiske øjeblikke er netop sket.

For i forbindelse med sagen om valgsvindel i Georgia har Donald Trumps daværende stabschef, Mark Meadows, nu stillet sig op i køen af folk, der peger på den tidligere præsident.

De fire sager mod Donald Trump Den tidligere præsident står over for alvorlige anklager i fire forskellige sager: Sagen om hemmeligstemplede dokumenter: Her er han mistænkt for på ulovlig vis at have opbevaret fortrolige dokumenter i sit hjem i Florida.

Her er han mistænkt for på ulovlig vis at have opbevaret fortrolige dokumenter i sit hjem i Florida. Sagen om forsøg på indblanding i valget i Georgia: Her er han mistænkt for at have forsøgt at ændre udfaldet af delstatsreaultatet i forbindelse med præsidentvalget i 2020. Blandt andet ved at finde 'ekstra stemmer'.

Her er han mistænkt for at have forsøgt at ændre udfaldet af delstatsreaultatet i forbindelse med præsidentvalget i 2020. Blandt andet ved at finde 'ekstra stemmer'. Sagen om tys-tys-penge: Her han mistænkt for at have givet penge til pornostjernen Stormy Daniels. så hun ikke fortalte om deres angivelig affære. Udbetalingen skulle være blevet ulovligt bogført.

Her han mistænkt for at have givet penge til pornostjernen Stormy Daniels. så hun ikke fortalte om deres angivelig affære. Udbetalingen skulle være blevet ulovligt bogført. Sagen om 6. januaropstanden: Her er han under mistanke for direkte at have opfordret til de store optøjer, der fandt sted ved og i Kongressen i begyndelsen af 2021.

Mark Meadows er selv tiltalt i sagen, men han har forklaret, hvordan alt, hvad han gjorde, skete på ordre fra Donald Trump.

»Hvorfor,« blev han ved høringen spurgt ifølge Politico.

»Fordi jeg vidste, at jeg ellers ville få skældud af USAs præsident,« lød svaret fra Mark Meadows.

I den New York-baserede sag om tys-tys-penge til pornoskuespilleren Stormy Daniels er det Donald Trumps tidligere advokat og altmuligmand, Michael Cohen, der har taget turen fra medtiltalt til stjernevidne.

Også Donald Trumps tidligere stabschef Mark Meadows har fået taget et mugshot. Foto: AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Også Donald Trumps tidligere stabschef Mark Meadows har fået taget et mugshot. Foto: AFP/Ritzau Scanpix

Han følger også de øvrige sager tæt og har sagt med reference til Georgia-sagen.

»Sagens udvikling har vist de 18 medtiltalte, at Donald (Trump, red.) er ligeglad med alle andre end sig selv,« har det lydt fra Michael Cohen:

»Alle må klare sig selv.«

Og det udsagn kan altså mere eller mindre smøres ud over alle sagerne.

I sagen om de fortrolige dokumenter er et par it-medarbejdere således vendt på en tallerken og har fortalt, hvordan Donald Trump har givet direkte ordrer om eksempelvis at slette optagelser fra videoovervågningen. Ifølge BBC.

Også i valgsvindelsagen fra Georgia har flere tidligere medarbejdere valgt at stille op som vidner. Også her for efter alt at dømme at slippe ud af den juridiske farezone.

Som Politico skriver:

»Det er ikke usædvanligt at medtiltalte, der står over for alvorlige fængselsstraffe, begynder at pege fingre ad hinanden for selv at fremstå mindre skyldige over for en jury,« lyder det:

»Men sjældent har det udspillet sig på så spektakulær vis, fordi den påståede bagmand er en tidligere præsident .«