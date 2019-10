Der var ikke mange, der kendte deres ansigter. Men foran den demokratisk styrede retskomité i Washington D.C. banede seks ukendte vidner i denne uge en del af vejen for en rigsretssag imod den amerikanske præsident, Donald J. Trump.

En rigsretssag, der ultimativt kan koste præsidenten jobbet i Det Hvide Hus.

'Hvem er de her folk. Jeg har aldrig set dem før. De er det rene afskum, ikke bedre end nazister.'

Sådan skrev Donald Trump på sin berømte Twitter-hjemmeside, mens folk som ambassadør Michael McKinley, diplomat William B. Taylor og forhenværende Hvide Hus-rådgiver Fiona Hill uafhængigt af hinanden fortalte den samme historie.

Vigtigt vidne. Her ankommer USA's Ukraine-ambassadør William B. Taylor til afhøring i Washington D.C. Ambassadør Taylor er ét af mange vidner, der anklager præsident Donald Trump for magtmisbrug.

Michael McKinley (th.) var for få uger siden chef-rådgiver for USA's udenrigsminister, Mike Pompeo. Nu er karriere-diplomaten ét af de vigtige vidner imod præsident Donald Trump.

Som landets præsident har Donald Trump i strid med den amerikanske forfatning misbrugt sin magt for at styrke sine egne chancer for genvalg i 2020.

Lige siden Donald Trumps indsættelse har politiske modstandere fra det demokratiske parti anklaget præsidenten for magtmisbrug, for at tjene ulovlige penge på præsidentembedet og for at skade USA's omdømme ved at samarbejde med traditionelt fjendtlige magter som Rusland og Kina.

I forbindelse med de igangværende undersøgelser, der bliver foretaget bag lukkede døre i Washington D.C., har Trumps politiske modstandere dog besluttet sig for at fokusere på én anklage: magtmisbrug og én telefonsamtale fra 25. juli med den ukrainske præsident, Volodymyr Zelensky.

Under denne samtale stillede Donald Trump ifølge William B. Taylor og mindst fem andre vidner et ulovligt ultimatum: Find noget snavs på Joe Biden (Trumps mest magtfulde modstander ved præsidentvalget i 2020), eller vi tilbageholder den lovede militærhjælp til en værdi af 391 millioner dollar (knap tre milliarder kroner).

Fiona Hill (tidligere medlem af USA's nationale sikkerhedsråd) var ét af ugens vigtige vidner imod præsident Donald Trump. 'Hvem er de her folk. Jeg har aldrig set dem før,' skrev Trump på Twitter. Vidnerne er måske ukendte for de fleste, men deres udsagn kan føre til en rigsretssag imod præsidenten.

US President Donald J. Trump delivers remarks during a Presidential Medal of Freedom ceremony for American racing magnate Roger Penske in the Oval Office of the White House in Washington, DC, USA, 24 October 2019.

Oplysningerne er sevet ud via kilder, der har betroet sig til bl.a. The New York Times og Washington Post. Men iblandt præsidentens millioner af tilhængere gør det ingen forskel, at folk som William B. Taylor og Fiona Hill i adskillige årtier har arbejdet som embedsmænd for præsidenter fra begge partier – tværtimod.

»Det beviser bare, at vidnerne er 'karriere-diplomater' og derved en del af det, Trump kalder 'sumpen i Washington'. Og værre endnu: Alle vidnerne imod præsidenten er angiveligt medlemmer af 'The Deep State'. Og set med Trumps og tilhængernes øjne bliver det ikke værre,« siger New York Times-journalisten Peter Baker.

»The Deep State' – den dybe stat – var indtil Trumps indsættelse mest noget, man hørte om i politisk fiktion og i forbindelse med de såkaldte sammensværgelsesteorier – en skyggeregering, der arbejder på at vælte præsidenten og derved frarøve vælgerne deres demokratiske rettigheder.

Men i august sidste år begyndte Donald Trump selv at bruge udtrykket ved vælgermøder og interview. Og senest sagde præsidenten: »Vi kæmper i fællesskab imod en uhellig alliance imellem Demokraterne, medierne og den dybe stats embedsmænd. De vil stjæle demokratiet fra jer. Men jeg lover at sætte en stopper for det.«

Trumps tilhængere (her i Dallas, Texas) er enige med præsidenten. Planen om en rigsretssag er en ren 'heksejagt'.

På sine vælgermøder (her i Dallas, Texas) advarer Donald Trump ofte sine tilhængere imod den såkaldte 'dybe stat' – en fiktiv skyggeregering (måske ledet af Hillary Clinton), der forsøger at vælte præsidenten.

Før er kun to amerikanske præsidenter blevet stillet for en rigsret, Andrew Johnson i 1868 og Bill Clinton i 1998. Hverken Johnson eller Clinton blev fundet skyldig.