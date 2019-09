De dårlige nyheder vælter nærmest ned over den amerikanske præsident. Og tidligt torsdag morgen kom den værste af dem alle: I Repræsentanternes Hus (halvdelen af den amerikanske kongres) er der nu flertal for en rigsretssag imod USAs 45. præsiden, Donald J. Trump.

218 medlemmer (217 demokrater og én uafhængig) har således udmeldt, at de er klar til at stemme for den historiske retssag, der ultimativt kan føre til en fyringsseddel for Donald Trump.

Det skriver avisen Washington Post.

Samtidig er Washington D.C. travl som en myretue. Lederen af den amerikanske efterretsningstjeneste Joseph Maguire skal her til morgen (amerikansk tid) afhøres af den demokratisk ledede efterretningskomité.

Donald Trump håber, at det seneste demokratiske angreb kan forøge hans chancer for genvalg i 2020. Bag kulissen er præsidenten ifølge New York Times nervøs.

CNN skriver, at en indtil videre hemmeligholdt beretning fra en såkaldt whistleblower samt en potentielt skadende telefonsamtale senere i dag vil blive offenliggjort i sin fulde længde.

Allerede klokken fem torsdag morgen (lokal tid) havde Donald Trump travlt på twitter.

Her forsikrede præsidenten, at den truende rigsretssag blot er endnu en heksejagt sat i scene af det demokratiske parti og deres leder, Nancy Pelosi.

Ifølge avisen New York Times er præsidenten meget nervøs for en mulig retssag.