Flere amerikanske medier har i den forgangne uge kaldt præsident Donald Trumps opførsel i forbindelse med corona-krisen 'skizofren'.

Således opfordrer præsidenten til en yderst forsigtig genåbning af USA's forretningsliv, og samtidig støtter han – som sin egen onde tvillingebror – bevæbnede demonstranter, der modsætter sig selvsamme forsigtighed og dermed sætter menneskeliv på spil.

Men den slags personlighedsspaltning er bestemt ikke noget nyt for den i dag 73-årige præsident.

I 1991 gav Donald Trump således under dæknavnet 'John Miller' et timelangt interview til bladet People Magazine.

Efter skilsmissen fra kone nummer ét, Ivana, gav Trumps publicist 'John Miller' et langt interview, hvori han forsikrede journalisten, at Trump havde behandlet Ivana med stor respekt. Og hvordan vidste 'John Miller' så det. Jo, dét vidste 'John Miller', fordi han og Donald var én og samme person.

I 1980 fortalte 'John Barron' (også Trump selv), at hans 'arbejdsgiver' Donald Trump hellere ville smadre to kostbare skulpturer end at forære dem til NYC's Metropolitan Museum. Donald Trump tog form af en vis 'David Dennison', da han betalte stripperen og elskerinden Stormy Daniels tys-tys-penge.

Og under et interview i 1992 ytrede ejendomsmilliardærens nyeste talsperson, Carolin Gallego (endnu en gang Trump selv), de udødelige ord: 'Jeg tror ikke, at nogen anden mand i USA får flere telefonopkald fra kvinder, der vil være sammen med ham. De smukkeste og de mest succesfulde kvinder. Alle kvinder elsker Donald Trump.«

»Hvis en hvilken som helst anden person opførte sig sådan, ville vi ganske enkelt kalde vedkommende skruptosset. Så enkelt er det.«

Sådan siger den forhenværende leder af den republikanske landskomité Michael Steele under et interview med tv-kanalen MSNBC.

En ung Donald Trump. Eller er det John Miller, David Dennison, John Barron eller måske Carolin Gallego?

Og forfatteren Tony Schwartz, der i 1987 skrev bogen 'The Art of the Deal' sammen med Trump, har sit helt eget bud på præsidentens tilsyneladende identitetsforvirring.

»Trump vil tage æren for alt og ansvaret for intet. Derfor opfinder Trump til tider personer, der kan forsvare ham. I Trumps hoved drejer alt sig om målet. Processen er underordnet. Og hvis målet nås, så er vejen dertil ligegyldig – også selvom alle kan se, at den er fyldt med huller og selvmodsigelser,« siger Tony Schwartz.til CNN.

Ifølge én af Trumps vigtigste rådgivere, Roger Stone (ikke Trump selv), er vejen frem i amerikansk politik og business aldrig at sige 'undskyld' og aldrig for alvor give en god forklaring.

»Den gennemsnitlige amerikaner har ingen hukommelse. Folk er ligeglade, så længe du virker selvsikker,« har Roger Stone udtalt.

Og derfor er Donald Trump også stort set ligeglad med, hvordan en eventuel forklaring måtte lyde.

Da præsidenten i sidste uge således skulle forklare, hvorfor han under en pressekonference havde luftet idéen om at indsprøjte rengøringsmiddel som kur mod covid-19, sagde han: 'Jeg var da bare sarkastisk'.

»Den forklaring gav absolut ingen mening. Men efter få dage er den nærmest blevet accepteret,« siger journalist Rachel Maddow i sit daglige MSNBC-program.

Da Donald Trump på tilsvarende manér blev spurgt, hvorfor han havde givet interview til People Magazine under navnet 'John Miller', sagde han først: 'Det var ikke mig'. Derefter indrømmede Trump: 'Åh, det var bare en vittighed, der gik lidt for vidt'. Og få år senere lød svaret igen: 'Det var ikke mig'.

'Pssst, har I hørt, hvad ham sagde John Miller om mig.« Donald Trump har haft flere identiteter.

Og præcis som Trump-rådgiver Roger Stone i sin tid spåede: 'I dag er folk ligeglade'.

»Når man som Donald Trump siger og gør så meget vanvittigt og usandt, så bliver folk nærmest følelsesløse. 'Grab them by the pussy', 'indsprøjt rengøringsmiddel' eller 'Obama er ikke amerikansk statsborger'. Til sidst tænker alle bare 'ja, hvorfor ikke'.«

Sådan skriver avisen New York Times i en leder.

Hvis Trump i dag er uenig i noget, kalder han det bare 'fake news'. Og hvis folk ikke tror på det, så kan de bare spørge John Barron, David Dennison, Carolin Gallego eller måske John Miller.