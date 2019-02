Viljen i EU til at hjemtage Syrien-krigere går fra total afvisning til "svært at realisere".

Hent dem hjem til Europa, lyder kravet fra den amerikanske præsident, Donald Trump, til EU-lande, hvis statsborgere sidder fængslet i Syrien, da de har kæmpet for Islamisk Stat.

Men svaret fra de europæiske lande bliver ikke et "javel". Flere EU-lande siger mandag før et udenrigsministermøde i Bruxelles, at det er en vanskelig opgave.

Et land, Ungarn, afviser direkte kravet, som Trump formulerede i weekenden på Twitter.

- Vores største bestræbelser bør nu gå på at sikre, at de ikke kommer tilbage til Europa, siger Ungarns udenrigsminister, Péter Szijjártó.

Sagen må drøftes mellem EU-landene, understreger flere ministre, før de vil tage stilling.

Omkring 800 fremmedkrigere, som er EU-borgere, sidder fængslet i Syrien. De skal hjem til Europa og stilles for en domstol, ellers kan USA ifølge præsident Trump være tvunget til at løslade dem.

Den tyske udenrigsminister påpeger, at det vil være "næsten umuligt" at gennemføre Trumps ønske, selv om tyske statsborgere har ret til at komme hjem - til en retssag.

- Det er helt sikkert ikke så let, som man forestiller sig i USA, siger udenrigsminister Heiko Maas, da han ankommer til mødet i Bruxelles.

Han henviser blandt andet til den kaotiske situation i Syrien, hvor det er vanskeligt at fremskaffe beviser.

I Østrig taler man for at vurdere EU-borgerne sag for sag.

- Det er nødvendigt, at vi ser på hver enkelt persons baggrund, siger Østrigs udenrigsminister, Karin Kneissl, og nævner to unge østrigske piger, som sluttede sig til Islamisk Stat i 2014.

Den danske udenrigsminister, Anders Samuelsen, har sagt, at han ikke ønsker IS-krigerne hjem, og han henviser i øvrigt til justitsministeren.

- Jeg har sagt, hvad jeg skal sige om den sag, siger han mandag morgen i Bruxelles.

Også Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti har givet udtryk for, at de ikke vil have Syrien-krigere til Danmark.

/ritzau/