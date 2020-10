Donald Trump er klar til at vende tilbage på arbejde.

Sådan lyder det mandag fra præsidentens partifælle, formanden for Senatets retsudvalg, Lindsey Graham.

'Jeg har lige talt med præsidenten, og han lyder til at have det fantastisk. Meget engageret og klar til at vende tilbage til arbejde,' skriver han i et tweet.

Udmeldingen fra Lindsey Graham kommer blot få dage efter, at Donald Trump blev konstateret smittet med covid-19.

Just spoke with President @realDonaldTrump and he sounds terrific -- very engaged and ready to get back to work!



He’s also very excited about Judge Amy Coney Barrett being confirmed to the Supreme Court and focused on a good deal to help stimulate the economy. — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) October 5, 2020

Kort efter blev præsidenten indlagt på Walter Reed National Military Center i Maryland, hvor han modtager medicinsk behandling for den smitsomme virus.

I weekenden har der været flere modstridende meldinger om Donald Trumps helbred. I første omgang blev det meldt ud, at han blev indlagt »for en sikkerheds skyld.«

Lørdag var præsidentens stabschef, Mark Meadows, så ude og meddele, at hans tilstand var alvorlig og »svært bekymrende.«

En melding, som efterfølgende blev afvist af præsidentens læge Sean Conley, som sagde, at præsidenten havde det »rigtigt godt.«

Den sygdomsramte amerikanske præsident tog søndag på overraskelsesbesøg blandt de forsamlede ved hospitalet. Foto: CHERISS MAY Vis mere Den sygdomsramte amerikanske præsident tog søndag på overraskelsesbesøg blandt de forsamlede ved hospitalet. Foto: CHERISS MAY

Søndag var samme læge ude at oplyse, at Donald Trump flere gang har fået ilt under sin indlæggelse, og at han har fået en steroidbehandling, som man normalt giver til patienter, der har alvorlige problemer med lungefunktionen.

Hvad præsidentens reelle tilstand er, er fortsat uklart. Men ifølge Lindsey Graham er den altså god nok til, at han er klar til at vende tilbage til arbejde.

Sean Conley oplyste søndag, at Donald Trump kan blive udskrevet allerede mandag eftermiddag, dansk tid.

Mandag aften er der dog fortsat ikke forlydender om, at præsidenten skulle være blevet udskrevet.