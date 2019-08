John Ratcliffe bliver behandlet meget uretfærdigt af medierne, mener Trump, så han bliver i Kongressen.

Det republikanske kongresmedlem John Ratcliffe trækker sig som nomineret til posten som efterretningschef i USA.

Præsident Donald Trump skriver på Twitter, at "Ratcliffe bliver behandlet meget uretfærdigt" af medierne.

- I stedet for at gennemgå flere måneder med bagvaskelse og injurier, forklarede jeg for John, hvor ulideligt det vil være for ham og hans familie at have med disse mennesker at gøre, skriver Trump.

- John har derfor besluttet at blive i Kongressen, hvor han har gjort et så fremragende stykke arbejde med at repræsentere befolkningen i Texas og vort land.

Præsidenten tilføjer, at han inden længe vil meddele, hvem han i stedet nominerer til posten som chef for USA's efterretningstjeneste.

Den nuværende chef, Dan Coats, forlader embedet 15. august.

Den 76-årige spionchef har været på kollisionskurs med Trump på flere områder, blandt andet når det gælder vurderinger af Rusland, Nordkorea og Iran.

John Ratcliffe, der repræsenterer Texas i Repræsentanternes Hus, er en af Trumps tro støtter.

/ritzau/