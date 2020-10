Bill Stepien – chefen for Donald Trumps valgkampagne – er også testet positiv for covid-19.

Det skriver flere amerikanske medier. Blandt andre tv-stationen CNBC, som citerer kommunikationschefen Tim Murtaugh.

Dermed er kampagnechefen blot det seneste i en række prominente folk omkring præsidenten, der er smittet med coronavirus.

Lørdag morgen dansk tid er det også kommet frem, at Kellyanne Conway, Trumps tidligere toprådgiver, er testet positiv.

Tonight I tested positive for COVID-19. My symptoms are mild (light cough) and I’m feeling fine. I have begun a quarantine process in consultation with physicians.



As always, my heart is with everyone affected by this global pandemic. — Kellyanne Conway (@KellyannePolls) October 3, 2020

»Jeg er testet positiv for Covid-19. Mine symptomer er milde - en let hoste. Jeg har det fint. Jeg er gået i karantæne. Og som altid går mit hjerte ud til alle dem, der lider under denne globale epidemi,« skrev Conway på twitter.

Også Bill Stepien skulle ifølge de seneste underretninger have milde influenza-lignende symptomer.

Også han er gået i karantæne, indtil han bliver rask.

Coronasmitten lader til at sprede sig med lynets hast i og omkring Det Hvide Hus.

Trumps kampagnemanager Bill Stepien har også fået coronavirus. Her ses han ombord på Air Force One med præsidenten. (Arkivfoto) Foto: SAUL LOEB Vis mere Trumps kampagnemanager Bill Stepien har også fået coronavirus. Her ses han ombord på Air Force One med præsidenten. (Arkivfoto) Foto: SAUL LOEB

Både præsidenten selv, hans førstedame Melania Trump, Hvide Hus-rådgiver Hope Hicks og mindst to republikanske senatorer er smittet med den frygtede sygdom, der siden marts har kostet godt 210.000 amerikanere livet.

Fredag aften dansk tid blev Donald Trump indlagt på hospitalet Walter Reed National Military Medical Center.

Ifølge CNN er præsidentens symptomer mere alvorlige end først antaget.

Præsidenten gik selv ombord på helikopteren iført mørkt jakkesæt og sort mundbind og havde overskud til at lave thumbs up til den fremmødte presse.

pic.twitter.com/B4H105KVSs — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

'Det går godt, tror jeg. Tak for alt. Kærlighed!!!' skrev han i sit første tweet fra hospitalet.

Kort før han steg ombord, optog han en kort video, hvor han fortalte, at han skulle på hospitalet for at sikre, at alt var i orden, og at hans hustru havde det godt. Han takkede også for støtten fra det amerikanske folk.