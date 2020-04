Den amerikanske præsident Donald Trump har svært ved at sætte sit lys under en skæppe.

Ved mandagens pressemøde foran Det Hvide Hus blev det udstillet i en kæmpebrøler for øjnene af hele den coronaplagede nation.

I forbindelse med spørgsmålet om, hvorvidt Sydkorea har udført flere coronatests pr. indbygger end USA, lagde Trump an til at belære alle om geografiske facts angående befolkningstætheden i det asiatiske land og hovedstaden Seoul.

I stedet kom han til at brillere med sin uvidenhed.

»Jeg kender Sydkorea bedre end nogen. Det er meget tæt (befolket, red.). Ved I hvor mange mange mennesker, der er i Seoul? Ved I hvor stor byen Seoul er? 38 millioner mennesker. Det er større end alt, hvad vi har,« lød det fra den amerikanske præsident.

Men trods sin selvsikkerhed var den amerikanske præsident helt forkert på den.

Ifølge en opgørelse fra den sydkoreanske regering er befolkningstallet i den sydkoreanske hovedstad opgjort til 9,7 mio.

Selv hvis man medregner hele oplandet til den koreanske hovedstadsregion omkring Seoul, når indbyggertallet »kun« op på omkring 26 mio mennesker. I hele landet bor der knap 52 mio.

Trumps brøler blev hurtigt delt og diskuteret på sociale medier.

På Twitter delte mediet South China Morning Posts korrespondent i Canada, Ian Young, blandt andet en interessant teori.

»Jeg er næsten 1.000.000 procent sikker på, at Trump har googlet »Seoul« forud for sin udtalelse, og så er kommet til at forveksle Seouls højde over havets overflade med indbyggertallet,« skriver han.

I det engelsksprogede wikipedia-opslag om Seoul er højden over havet opgjort til »38 m« - altså 38 meter. Men på engelsk bliver det lille »m« også brugt som forkortelse for millioner.

Ved pressemødet blev Donald Trump også foreholdt nogle af sine tidligere udtalelser om corona. Blandt andet at han 23. februar beroligede med, at virusset var »stort set under kontrol i det her land« og 10. marts sagde, at »Det vil forsvinde. Bare rolig, det vil forsvinde.«

De udtalelser er der ifølge Trump ingen grund til at kritisere.

»Hvis man ser på udtalelserne enkeltvis, er de helt rigtige: Vær rolig, det vil forsvinde. Og det vil jo gå væk.«

Trods den voksende coronakrise i USA ser Trump fortsat ingen grund til at kritisere hans ledelse af myndighedernes indsats:

»Det er næsten et mirakel, som det hele løser sig«.

USA med sine knap 333 mio indbyggere er i dag det land i verden med klart flest corona-smittede.

Den seneste opgørelse har vist rekordmange døde amerikanere på et enkelt døgn - 865 - som følge af coronavirus.

Det samlede dødstal i USA er i skrivende stund på over 4.000.

Landet har nu over 188.000 bekræftede tilfælde af coronavirus. Det er dermed det land i verden med langt de flest tilfælde og overgår både Italien, Spanien og Kina.

Ifølge Det Hvide Hus forventes antallet af virusdødsfald at udvikle sig til mellem 100.000 og 200.000 de næste to uger i USA.