Mens nogle græder og andre griner, kæmper præsidentens 'humør-hær' på højtryk.

Efter to af hans nærmeste venner og rådgivere er blevet fundet skyldige i alvorlige forbrydelser, kæmper den amerikanske præsident, Donald Trump, for at holde humøret oppe.

Da Donald Trump stod op tirsdag morgen, var hans humør dog nærmest perlende.

Den veloplagte præsident kommenterede ifølge avisen New York Times de seneste nyheder, mens de tikkede ind på hans favorit tv-kanal, FoxNews.

Så kom nyheden om præsidentens forhenværende advokat Michael Cohen, der havde erkendt sig skyldig i ikke færre end otte føderale forbrydelser. Og få minutter senere kom den anden uppercut i form af en 'skyldig'-kendelse i sagen imod præsidentens forhenværende kampagneleder Paul Manafort.

Donald Trump er ikke selv anklaget for nogen forbrydelse. Men i sin chokerende tilståelse, implicerede Michael Cohen sin forhenværende chef, da advokaten under ed fortalte anklagemyndigheden i New York, at det var Trump, der personligt gav ham ordre til at betale de to påståede elskerinder Karen McDougal og Stephanie Clifford for deres tavshed - i begge tilfælde angiveligt for at sikre Trump sejren ved præsidentvalget i 2016.

Modsat Michael Cohen har Paul Manafort ikke impliceret Trump. Mens skyldig-dommen imod den magtfulde lobbyist med de dybe russiske forbindelser legitimerer den uafhængige undersøgelse af præsidentens egne mulige forbindelser til den russiske regering.

»Præsidenten var rødglødende. Jeg har før set ham i dårligt humor. Men aldrig i så dårligt humør,.«

Sådan sagde en kilde i i Det Hvide Hus i går til avisen New York Times.

Og ifølge tv-værten Lawrence O'Donnell (MSNBC) krævede det en solid udglattende indsats fra det, O'Donnell kalder præsidentens 'humør-hær', før de kunne sende den angiveligt rødglødende præsident på scenen til tirsdagens vælgermøde i staten West Virginia.

For at 'beskytte' præsidenten imod negative nyheder, er de fleste tv-skærme i præsidentboligen ifølge New York Times klikket ind på førnævnte FoxNews. Men selv på denne normalt Trump-venlige tv-kanal blev nyheden om de to vigtige domafsigelser beskrevet som 'eksplosiv'. Og flere værter, der normalt ikke siger mange negative ord om Trump, kaldte tirsdag og i går, 'de værste 48 timer i Trumps regeringsperiode'.

Ude i internet-æreten godtede mere vestreorienterede kendisser som Cher, Debra Messing og Jim Carrey sig over Donald Trumps svære dag. Præsidentens måske største medie-støtte Sean Hannity (FoxNews) forsvarede Donald Trump, mens han fastholdt, at det burde være Hillary Clinton, der skulle sendes bag tremmer.

Både repblikanske og demokratiske politikere talte i går forsigtigt om muligheden for en rigsretssag imod Donald Trump. Hvis præsidenten kendte til bestikkelsen af de to påståede elskerinder, er han nemlig medskyldig i Michael Cohens overtrædelse af den amerikanske valglovgivning. Men alle er enige om, at den slags juridiske aktivitet afhænger af midtvejsvalget, der finder sted 6. november i år.

Her håber Trumps republikanske parti på at kunne fastholde flertallet i både senatet og Repræsentanternes Hus. Mens demokraterne satser alt på at vinde magten tilbage.