Donald Trump gjorde Brad Parscale til multimillionær - den 44-årige computernørd gjorde til gengæld Donald Trump til USA's 45. præsident.

Og nu gør det selvlærte net-geni det igen.

Det var Parscale, der opfandt Trumps 'Make America Great Again'-kampagne med dertilhørende kasket. Det var også Parscale, der sidste år søsatte Trumps genvalgskampagne 'promiseskept.com'.

Når Donald Trump i aften afslutter sin fjerde State of the Union-tale med et bragende republikansk bifald, går den 203 centimer høje Parscale i gang ved tasterne for at sikre endnu en Trump-triumf.

Tumps hemmelige våben, Brad Parscale. Foto: JONATHAN ERNST - Reuters

»Hvis I er klar til at møde op, så klarer jeg resten. Jeg ved, at vores præsident er klar til at sprede sin magi.«

Sådan sagde Brad Parscale til Trumps højstemte publikum, da B.T.s udsendte i december var til jule-vælgermøde med Trump i byen Battle Creek i staten Michigan.

Og selv om Brad Parscale lyder som lidt af en pralerøv, så har han noget af have det i.

Det er nemlig den forhenværende basketball-spiller der omformer præsident Donald Trumps nogle gange lidt forvrøvlede udtalelser til det rene guld på de sociale medier.

Brad Parscale. Foto: TOM BRENNER - AFP

Det er også Brad Parscale, der står bag de sms-beskeder, der hver dag flyver ud til Donald Trumps millioner af tilhængere. Og som en af de meget få er det Brad Parscale, der ofte tweeter på præsidentens vegne.

Det vil sige, at når Donald Trump rydder forsiden med endnu en vild twitter-tirade, så kan det meget vel være Brad Parscale, der står bag.

Det var Trumps mellemste søn Eric Trump, der lukkede Brad Parscale indenfor i Trump-dynastiet

I 2015 fik Brad Parscale således små 9.000 kroner for at lave en hjemmeside til Eric Trumps online vinsalg. Og Parscale fik et lignende beløb for at lave en hjemmeside til førstedamen Melania Trumps makeup-kampagne.

Brad Parscale er én af stjernerne til alle Trump-rallyer. Foto: LEAH MILLIS - Reuters

Brad Parscale var stor fan af Donald Trumps realityshow 'The Apprentice'. Og da Trumps svigersøn Jared Kushner spurgte Brad Parscale, om han ville hjælpe til med Donald Trumps valgkampagne, sagde computer-nørden de bevingende ord:

»Hvis han (Trump, red.) vil være præsident, så skal vi erobre facebook. Giv mig magten, og jeg vil vinde valget for jer.«

Og det gjorde Brad Parscale.

Med en online-tilstedeværelse, der overgik alt, gav Trumps tårnhøje sidekammerat alle modkandidaterne baghjul.

Trumps hemmelige våben, Brad Parscale side om side med præsidentens svigersøn Jared Kushner. Foto: JONATHAN ERNST

Og Brad Parscale er overbevist om, at 2020 vil byde på en endnu større sejr.

»I troede, at 2016 var en triumf. You ain't seen nothing yet,« lover Brad Parscale i et interview med Wall Street Journal.

Ifølge New York Times har Brad Parscale og hans firma i dag tjent det, der svarer til 450 millioner kroner, på arbejdet for Trump-familien.