USAs præsident, Donald Trump, står stærkt og sigter højt.

Topkarakter i den seneste Gallup-undersøgelse. Frifindelse i rigsretssagen. Og feststemte vælgermøder, der tiltrækker flere tilskuere end samtlige demokratiske modkandidater sammenlagt.

Sådan ser virkeligheden ud for USAs 45. præsident, Donald Trump. Der er otte måneder til et af de vigtigste præsidentvalg i moderne tid. Og Donald Trump er ikke tilfreds med blot at give stærke modstandere som Bernie Sanders og Michael Bloomberg kamp til stregen. Den 73-årige mangemilliardær vil vinde og vinde stort.

»Hvis Donald Trump vinder flertallet i både Senatet og Repræsentanternes Hus, kan han gøre præcis, som det passer ham, frit valg på alle hylder. Så enkelt er det,« skriver Alayna Treene i mediet axios.com

Donald Trump hygger sig ved vælgermøde i New Hampshire. Foto: JONATHAN ERNST - Reuters

Øverst på Trumps ønskeseddel står blandt andet total afskaffelse af Barack Obamas sygesikringsplan, Obamacare, flere konservative dommere på højesteret og en lang, høj og – som han selv siger – 'smuk' mur hele vejen langs den amerikansk-mexicanske grænse.

Skeptikerne vil påpege, at Donald Trumps republikanske parti tabte stort ved midtvejsvalget i 2018.

Men sammenlignet med 2016 blev næsten ni millioner vælgere i 2018 hjemme. Og lige nu giver Donald Trump den alt, hvad den kan trække, for at få disse primært republikanske vælgere op af sofaen og hen til stemmestederne 3. november.

»Vi har tit talt om, hvor tosset det er, at Trump kun henvender sig til sin base. Men basen er måske langt større, end vi går og bilder os ind. Vi tror, at alle Trump-vælgere er vrede, hvide mænd med røde kasketter. Men rundt omkring i landets forstæder går der der millioner af Trump-vælgere rundt. De råber ikke højt, går heller ikke til Trump-rallyer, og det er dem, der uden problemer kan få præsidenten genvalgt.«

Donald Trump og førstedame Melania Trump lytter til nationalsangen 'Star Spangled Banner' ved NASCAR Daytona 500 i Daytona Beach, Florida. Foto: ERIN SCOTT - Reuters

Sådan siger Nina Totenberg, der er politisk redaktør for radiostationen NPR.

Og Donald Trump har god grund til at kæmpe for et republikansk flertal i Repræsentanternes Hus.

Det var således her, det nuværende demokratiske flertal startede rigsretssagen, der har kastet en sort skygge over Trumps tid i Det Hvide Hus.

Og hvis det lykkes for Trump at sikre republikansk flertal i både Senatet og Repræsentanternes Hus (tilsammen kongressen), så vil én af de første opgaver her blive at rense præsidenten for de to rigsretsanklager om 'magtmisbrug' og 'forsøg på at forhindre rettens gang' - og sikre sig selv en ren straffeattest.

Til vælgermøde i New Hampshire. Trump soler sig i publikums begejstring. Foto: JUSTIN LANE - EPA

»Vi kan allerede se det. Trump er hele tider dér, hvor vi har brug for ham,« siger Kevin McCarthy, der i dag er leder af det republikanske mindretal i Repræsentanternes Hus.

Det store problem er ifølge avisen The Guardian, at Donald Trump bedst kan lide at holde sine valgtaler i haller med plads til over 10.000 tilhængere.

Hvis Trump for alvor skal hjælpe de mest udsatte republikanske politikere, der kæmper for at vinde eller genvinde en plads i Repræsentanternes Hus, så skal den populære præsident helt ud på landet, i de små haller, forsamlingshusene og på gaderne.

Den slags steder sender Trump helst sin søn, Donald Trump jr., vicepræsident Mike Pence eller talskvinden Kellyanne Conway.