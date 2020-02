Donald Trumps magt vokser efter frifindelsen i rigsretssagen. Fjenderne gemmer sig. Og vennerne fester.

Da Donald Trump onsdag med et enkelt tweet sikrede sin gode ven Roger Stone en mildere fængselsstraf, var der ifølge Washington Post feststemning hjemme hos den 67-årige Stone, der ellers kunne se frem til at tilbringe de næste ni år bag tremmer. Trump fik sin justitsminister William Barr til gribe ind og reducere strafferammen.

Modsat var humøret helt i bund hjemme hos Vindman-tvillingerne Alexander og Yevgeny, efter de to dekorerede amerikanske krigsveteraner blev fyret og eskorteret ud af deres nu tidligere arbejdsplads, Det Hvide Hus.

»Det her er uhørt. Præsident Trump overskrider grænser, som vores forfatning aldrig burde tillade. Han tester præsidentembedets indflydelse. Og ingen tør tilsyneladende stoppe ham.«

Her jubler Donald Trump over sin egen frifindelse. Nu starter hævntogtet. Foto: Oliver Contreras - EPA Vis mere Her jubler Donald Trump over sin egen frifindelse. Nu starter hævntogtet. Foto: Oliver Contreras - EPA

epa08212039 (FILE) - Roger Stone, former advisor to US President Donald J. Trump, leaves for the day from his trial at DC Federal District Court in Washington, DC, USA, 06 November 2019 (Reissued 11 February 2020). According to reports, all four prosecutors on the case of Roger Stone, former advisor to US President Donald J. Trump, asked to withdraw from the criminal case following the announcement that the Department of Justice was planning to reduce the recommended sentence. EPA/ERIK S. LESSER *** Local Caption *** 55607290 Foto: ERIK S. LESSER Vis mere epa08212039 (FILE) - Roger Stone, former advisor to US President Donald J. Trump, leaves for the day from his trial at DC Federal District Court in Washington, DC, USA, 06 November 2019 (Reissued 11 February 2020). According to reports, all four prosecutors on the case of Roger Stone, former advisor to US President Donald J. Trump, asked to withdraw from the criminal case following the announcement that the Department of Justice was planning to reduce the recommended sentence. EPA/ERIK S. LESSER *** Local Caption *** 55607290 Foto: ERIK S. LESSER

Sådan skriver avisen New York Times i sin leder.

Men som sædvanligt bekymrer Donald Trump sig tilsyneladende ikke om den slags juridiske dommedagsprofetier.

Tværtimod foreslog den amerikanske præsident efter fyringen af Alexander Vindman, der under den netop overståede rigsretssag vidnede imod Trump, at soldaten også burde disciplineres for sine 'ugerninger'.

Donald Trump tweetede, at Roger Stone-sagens kvindelige dommer var 'en forfærdelig person'. Han påpegede, at den demokraten Adam Schiff, der ledte rigretssagen imod Trump, endnu ikke er blevet straffet for det, 'han har gjort imod mig og USA'. Trump skrev, at Nancy Pelosi skulle sendes i fængsel for at rive årets State of the Union-tale midt over på direkte tv. Og via sin talskvinde, Stephanie Grisham, meddelte Trump, at alle burde straffes for den 'modbydelige måde', de har behandlet deres præsident.

Trump-fans jubler i New Hampshire. Foto: Drew Angerer - AFP Vis mere Trump-fans jubler i New Hampshire. Foto: Drew Angerer - AFP

Donald Trump er på hævntogt. Vurderet ud fra publikums reaktion til denne uges succesfulde vælgermøde i New Hampshire synes præsidentens tilhængere, at det er ren og skær underholdning. Men ikke alle er enige i den opfattelse.

»Nogle vil måske blot afskrive Trumps kommentarer som 'typisk Trump'. Men der er en anderledes farlig virkelighed bag. Både Vindman-tvillingerne, Roger Stone-sagens dommer, Berman Jackson, og juryformanden, der er demokrat, har modtaget gentagende dødstrusler. Og med sin retorik bringer præsidenten disse uskyldige mennesker i overhængende livsfare. Og han er tilsyneladende helt ligeglad,« siger den amerikanske journalist Jack Neher til B.T.

Og hvad enten den serveres iskold eller brændende varm, så er hævn ikke nogen ny ret på Donald Trump menukort.

Da den i dag 73-årige præsident under et radiointerview i 2016 blev spurgt om sin favoritdel af biblen, svarede han: 'Et øje for et øje' (3. Mosebog, Det Gamle Testamente).

Den dekorerede oberstløjtnant Alexander Vindman vidnede imod Trump. Du er han fyret. Og trump opfrodrer til yderligere straf, Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS - AFP Vis mere Den dekorerede oberstløjtnant Alexander Vindman vidnede imod Trump. Du er han fyret. Og trump opfrodrer til yderligere straf, Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS - AFP

»Donald Trump glemmer aldrig en fornærmelse. Og han bærer nag til verdens ende. Jeg sad ved siden af Trump under den årlige pressemiddag i Det Hvide Hus i 2011. Her gjorde Barack Obama tykt nar af Trump. Ydmygelsen var næsten total. Og jeg tror ærligt talt, at det stadig er den fornemmelse af ydmygelse og nag, der driver Donald Trump i dag. Det sidder dybt i ham,« skriver journalisten Roxanne Roberts i avisen Washington Post.