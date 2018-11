De cirka 6000 amerikanske soldater, der skal beskytte USA's grænse til Mexico, koster 470 millioner kroner.

Donald Trumps kontrol ved grænsen til Mexico koster mindst 210 millioner dollar. Det oplyser Pentagon i en endnu ikke offentliggjort rapport til Kongressen natten til onsdag dansk tid. Beløbet svarer til 1,37 milliarder kroner.

De knap 6000 amerikanske soldater, som Trump har beordret til grænsen, koster 72 millioner dollar - eller 470 millioner kroner. De blev beordret til grænsen i oktober og skal efter planen være der frem til 15. december.

Derudover løber de 2100 udsendte fra Nationalgarden, der har været ved grænsen siden april, op i 138 millioner dollar svarende til 900 millioner kroner.

Anonyme kilder i regeringen siger, at en forlængelse af de 6000 grænsesoldater endnu ikke er forhandlet på plads, men at det er "forventeligt", at det vil ske.

Donald Trump beordrede i slutningen af oktober de mange soldater til grænsen, efter en migrantkaravane med tusindvis af mennesker fra Mellemamerika begyndte at bevæge sig mod USA.

Den første karavane, der satte afsted mod USA i oktober, kom primært fra Honduras. I hælene på den er fulgt flere grupper - blandt andet fra El Salvador - der er blevet inspireret af den første karavane.

Migrantkaravanen bestod af 7000 migranter, da den var på sit højeste, vurderede FN.

Efter mere end halvanden måneds rejse nåede cirka 2500 af migranterne den 6. november til den mexicanske grænseby Tijuana. Her har mange søgt ly i en stor sportshal, mens de bliver presset af både de mexicanske og amerikanske myndigheder.

Donald Trump vil ikke lukke dem ind i USA, samtidig med at borgmesteren i Tijuana, Juan Manuel Gastelum, vil af med dem. Borgmesteren mener, at borgere i byen bliver chikaneret af migranterne.

/ritzau/AP