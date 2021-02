I rigsretssagen mod Donald Trump mener Trumps forsvarere, at anklagemyndigheden har fremlagt falske beviser.

De mener, at anklagerne har manipuleret en video af Trump.

Det skriver Dagbladet.

Trumps forsvarer David Schoen mener, at anklagemyndigheden bevidst har manipuleret videobeviser mod den tidligere præsident ved at redigere slutningen af ​​adskillige udtalelser, han kom med under talen den 6. januar, før belejringen af Kongressen.

»Jeg så hele videoen, og det gjorde anklagemyndigheden også. Men de viste ikke det hele,« sagde Schoen i retten.

Anklagemyndigheden brugte dele af gårsdagens møde til at vise videoklip, som de mener underbygger, at Trump gennem det, han sagde i talen, direkte tilskyndede tilhængere til at storme Kongressen ved at sammenligne, hvad han sagde, og hvad oprørerne råbte under belejringen samme dag.

Schoen viste flere uddrag, hvor anklagemyndigheden stoppede klippet. Det første uddrag er, hvor Trump siger 'og vi skal gå ned til Kongressen'. Her stoppede anklagemyndigheden klippet. hvilket Schoen kritiserer, da det Trump efterfølgende siger taler Trumps sag.

»Herefter går vi derned, og jeg vil være med. Vi skal ned til Kongressen, og vi hepper på vores modige senatorer og kongresmedlemmer (...) Vi er kommet for at kræve, at Kongressen gør det rigtige og kun tæller de vælgere, der er valgt i henhold til loven. Jeg ved, at alle her snart vil marchere over til Kongressen for fredeligt og patriotisk at sikre, at deres stemmer bliver hørt,« lyder hele stukket fra talen.

Schoen mener, at anklagemyndigheden har skåret det andet væk, da det der bliver sagt efterfølgende, viser, at Trump ikke opildnede sine vælgere til at angribe Kongressen.

Efterfølgende viste han et andet klip, hvor han mente, at anklagemyndigheden havde klippet en frekvens ud, hvor Trump kommer med flere 'optimistiske og patriotiske ord'.

Forsvaret har fået 16 timer til rådighed, men de har givet udtryk for, at de kun vil bruge en brøkdel af den tid.