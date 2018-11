Midtvejsvalget er ifølge USAs præsident Donald Trump gået rigtig godt.

'Kæmpe succes i aften. Tak til jer alle', skriver han på Twitter på aftenen, hvor det ifølge prognoser står klart, at hans parti, Republikanerne, vil miste flertallet i Repræsentanternes Hus.

Til gengæld - og det er måske det, Donald Trump glæder sig over - beholder partiet flertallet i Senatet.

Republikanske kandidater har ved midtvejsvalget vundet staterne Indiana og North Dakota, mens partiet har fået genvalgt sine senatorer i staterne Texas og Tennessee.

Tremendous success tonight. Thank you to all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2018

Den demokratiske opskrift på sejr har været at vinde vælgerne i en stribe forstæder i stater som Washington D.C., Miami, Michigan, Colorado og New Jersey, hvor utilfredsheden med præsident Trump har været støt stigende.

Det nye demokratiske flertal i Repræsentanternes Hus vil efter alt at dømme gøre livet svært for præsident Donald Trump, der vil få svært ved at komme igennem med sin lovgivning.

Hans embedsværk kan også vente at blive gransket grundigt, ligesom Trump risikerer en rigsretssag.

Det forventes, at han fremover i højere grad end tidligere vil lave lovgivning i form af præsidentielle dekreter.

Ifølge CNN kommer præsidenten ikke til at holde en tale her til morgen dansk tid.