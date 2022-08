Lyt til artiklen

Det var et nederlag, der kunne mærkes. Og som gjorde ondt.

På bare to år er Liz Cheney gået fra at få 73 procent af stemmerne til nu kun at kunne mønstre sølle 30.

Men knap har Trumps værste fjende indkasseret en gigantisk vælgerlussing under primærvalget i Wyoming, før Liz Cheney – måske – har sat kursen mod et nyt og større mål:

Det Hvide Hus.

Den 56-årige Cheney er datter af tidligere vicepræsident Dick Cheney og en af Trump hårdeste modstandere internt i det republikanske parti.

Hun er en af de få republikanere, der åbent har modsagt ekspræsidentens påstand om valgsvindel, og hun er dybt kritisk overfor hans rolle i stormløbet på Kongressen 6. januar sidste år.

Desuden er hun næstformand i den komité, der lige nu kulegraver Trumps rolle i opstanden.

Onsdag kostede det arbejde hende pladsen i Kongressen, da hun tabte valget i Wyoming om at blive sit partis kandidat til Repræsentanternes Hus til Harriet Hageman.

Liz Cheney overvejer efter alt at dømme at stille op som præsidentkandidat. (Arkivfoto) Foto: CNP /MediaPunch Vis mere Liz Cheney overvejer efter alt at dømme at stille op som præsidentkandidat. (Arkivfoto) Foto: CNP /MediaPunch

Den næsten ukendte Trump-støttede kandidat fik hele 65 procent af stemmerne.

Men Liz Cheney har ikke givet op.

Da nederlaget var en realitet onsdag, sagde hun klart og utvetydigt, at kampen mod Trump først lige er begyndt.

Fra talerstolen lovede hun at gøre alt for at forhindre, at den kontroversielle ekspræsident får fire år mere i Det Hvide Hus.

Liz Cheney erkendte natten til onsdag dansk tid sit nederlag til sin Trump-støttede modkandidat Harriet Hageman. Foto: DAVID STUBBS Vis mere Liz Cheney erkendte natten til onsdag dansk tid sit nederlag til sin Trump-støttede modkandidat Harriet Hageman. Foto: DAVID STUBBS

Det fik tv-stationen NBC til at spørge, om hun er kandidat ved præsidentvalget i 2024.

Svaret mere end antydede, at det ikke var umuligt:

»Det er noget, jeg overvejer, og jeg vil tage en beslutning i de kommende måneder.«

Præsidentkandidat eller ej.

Donald Trump skal tilsyneladende ikke regne med, at han har hørt det sidste til en af sine største kritikere:

»Jeg tror, at Donald Trump bliver ved med at udgøre en meget alvorlig trussel og en risiko for vores land. Og jeg tror, at det vil kræve en bred og samlet front af republikanere, demokrater og uafhængige at besejre ham. Det er det, jeg har tænkt mig at være en del af,« understregde hun efter nederlaget.

Og hvordan det i første omgang kommer til at foregå, har hendes talsperson Jeremy Adler allerede sagt lidt om:

»I de kommende uger vil Liz starte en organisation, der skal oplyse det amerikanske folk om den igangværende trussel mod vores land og mobilisere en samlet indsats for at modsætte sig enhver 'Donald Trump for president'-kampagne,« sagde Adler onsdag til Politico.

Trump satte alt ind på at fjerne sin værste fjende internt i det republikanske parti, men meget tyder på, at hun ikke har tænkt sig at opgive kampen mod ham. (Arkivfoto) Foto: SAUL LOEB Vis mere Trump satte alt ind på at fjerne sin værste fjende internt i det republikanske parti, men meget tyder på, at hun ikke har tænkt sig at opgive kampen mod ham. (Arkivfoto) Foto: SAUL LOEB

Også danske iagttagere af amerikansk politik venter, at Liz Cheney melder sit kandidatur.

Kort efter afgørelsen på primærvalget talte B.T. med chefredaktør Anders Agner fra Kongressen.com.

»Da jeg så hendes tale fra i nat (natten til onsdag dansk tid, red.), der var det tydeligt, at hun bare manglede at sige det: 'Jeg stiller op som kandidat til præsidentvalget i 2024'. Og hun sagde i nat, at arbejdet først lige er begyndt.«

Og den tidligere så magtfulde republikanske kvinde er absolut ikke en utænkelig modkandidat til Trump, vurderer han.

»Liz Cheney er blevet det republikanske ansigt på oppositionen til Trump. Og det er bestemt ikke usandsynligt, at hun stiller op som præsidentkandidat,« siger Anders Agner.

»Jeg tænkte flere gange: 'Hold da op', da jeg så hendes tale. Hun kan sagtens stille op. Men det er ikke sikkert, hun vinder.«

»Men vi har ikke hørt det sidste til Liz Cheney.«