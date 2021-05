Tilsynsråd, der har Helle Thorning-Schmidt som medlem, skal beslutte, om Donald Trump må være på Facebook.

Onsdag bliver en skæbnedag for Donald Trumps fremtid på Facebook.

Oversight Board, der er Facebooks uafhængige tilsynsråd, skal beslutte, hvorvidt den forhenværende amerikanske præsident må have en profil på det sociale medie.

Donald Trump blev suspenderet fra Facebook, da han 6. januar lagde en video op under optøjer i Washington, hvor Trump-tilhængere stormede Kongressen.

I videoen sagde han "vi elsker jer, I er meget særlige" til demonstranterne. Under optøjerne døde fem personer, og Facebook vurderede efterfølgende, at der var "for store risici" ved at lade Trump benytte det sociale medie.

Der er blandt iagttagere uenighed om, hvorvidt Donald Trump fortsat skal være lukket ude af Facebook.

Lektor Jakob Linaa Jensen, der har forsket i Facebook og offentlighed, mener, at det er stærkt problematisk, hvis Trumps profil fortsat skal være lukket.

- Ligegyldigt hvad man mener om Trump, så er det en meget problematisk beslutning, fordi det er et indgreb i den frie debat og den frie offentlighed, siger Jakob Linaa Jensen, der er lektor ved Institut for Kommunikation og Kultur ved Aarhus Universitet.

Den tyske forbundskansler, Angela Merkel, har også kaldt Facebooks beslutning for "problematisk", skriver nyhedsbureauet AFP.

Derudover har mange Trump-støtter kritiseret beslutningen for at være partisk.

Andre mener, at Facebook og andre sociale medier burde have grebet ind over for Trump tidligere.

- Han brugte Facebook og andre platforme til aktivt at sprede falske budskaber om valgprocessen - og aktivt underminere det amerikanske demokrati, siger Samuel Woolley, der er lektor og forsker i digital propaganda hos University of Texas, til AFP.

Facebooks Oversight Board består af blandt andet jurister og politiske eksperter, herunder forhenværende statsminister Helle Thorning-Schmidt.

Når tilsynsrådet træffer sin afgørelse, så er den endelig og bindende for Facebook.

Afgørelsen bliver offentliggjort onsdag klokken 15.00 dansk tid.

/ritzau/