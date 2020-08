En 20-årig 'pool-dreng', en utro hustru, pengeafpresning, kik-på sex og så præsident Trumps anløbne håndelanger Michael Cohen.

Dét er bare nogle af bestanddelene af den sexskandale, der nu har fældet én af USA's mest magtfulde religiøse personlighed, Jerry Falwell Jr. og samtidig truer med at kuldsejle Donald Trumps forhold til én af hans vigtigste vælgergrupper, USA's millioner af evangelical Christians - de genfødte kristne.

I otte år havde den i dag 29-årige Giancarlo Grand efter eget udsagn et seksuelt forhold til Jerry Falwell Jr.'s 53-årige hustru Becki Falwell. Og i et interview med nyhedsmediet Reuters fortæller den forhenværende 'pool-dreng', at Jerry Falwell Jr selv godt kunne lide at kigge på, mens fru Falwell dyrkede sex med den unge mand.

Først benægtede Jerry Falwell Jr., at der var tale om utroskab i familien. Det har han siden indrømmet. Dog benægter den 58-årige præst og nu forhenværende leder af det religiøse universitet Liberty College fortsat, at han selv skulle have været med på en kigger.

Jerry Falwell Jr. og hans kone Becki Tilley bøjer hovedet i bøn.

Det var den genfødte kristne Falwell Jr., der under valgkampen i 2016 åbnede døren imellem Donald Trump og USA's genfødte kristne samfund.

Derved sikrede den selvudnævnte 'moralens vogter' Falwell Donald Trump millioner af nye vælgere. Og ifølge CNN var Falwell således med til at sikre Trumps historiske valgsejr.

Men nu er det slut. Trump og Falwell taler ikke længere sammen. I sidste øjeblik blev Falwell fjernet som taler ved det igangværende Republikanske konvent. Og den nyreligiøse familiefar står med begge ben plantet solidt i sit livs krise.

Og selvom det allerede er skidt for alle involverede parter, så bliver historien her endnu mere krydret.

Giancarlo Granda: 'Jeg dyrkede sex med Jerry Falwells kone. Falwell kiggede på.

Således har det længe været et mysterium, hvorfor Jerry Falwell Jr. under valgkampen i 2016 pludselig vendte ryggen til den stærkt religiøse kandidat Ted Cruz og i stedet støttede den ikke-religiøse Donald Trump.

Men forklaringen er ifølge Washington Post ligeså simpel, som den er sensationel.

Således har Trumps tidligere advokat og selvudnævnte 'håndlanger' Michael Cohen længe påstået, at han ligger ind med 'belastende' billeder af Jerry Falwell Jr. og diverse (indtil nu) uidentificerede personer.

Nu lyder historien således, at der var tale om god gammeldags afpresning, da Jerry Falwell Jr., pludselig 'så lyset' og begyndte at kalde Donald Trump for en 'ægte kristen'.

Donald Trump.

»Det er simpelthen en af den slags historier, der burde være for vild til at være sand,« siger studieværten Wolf Blitzer på CNN.

Det var ifølge avisen Washington Post et økonomisk mellemværende, der udløste afsløringen.

Således var Falwell-parret og Giancarlo Grand i de mellemliggende år også blevet forretningspartnere.

Her følte den forhenværende pool-dreng sig uretfærdigt behandlet.

Og på en båndoptaget telefonsamtale kan man ifølge Washington Post høre Giancarlo Grand give Jerry Falwell Jr. én sidste advarsel, før han går til pressen.

Republican presidential candidate Donald Trump (R) joins Jerry Lamon Falwell, Jr., president of Liberty University, for a campaign rally at the Adler Theatre on January 30, 2016 in Davenport, Iowa.

I flere årtier har Jerry Falwell Jr. været leder af det stærkt nyreligiøse Liberty College, der blev grundlagt af faderen, Jerry Falwell i 1971.

I skolens grundlov står der bl.a.

»Vi accepterer kun elever, der lever i fuld overensstemmelse med bibelens budskab. Og ethvert seksuelt forhold uden for ægteskabet er strengt forbud.«

Med øjeblikkelig virkning har Jerry Falwell Jr. trukket sig som leder af Liberty College. Hvorvidt Falwell-ægteparret, der har været gift siden 1987, skal skilles, melder historien endnu ikke noget om.