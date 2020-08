Trumps tidligere personlige advokat kommer med afsløringer om Ruslands "korrupte milliardær-oligarker".

Michael Cohen, som var præsident Donald Trumps tidligere personlige advokat, siger, at han i sin kommende bog om sit forhold til den amerikanske leder, kommer med afsløringer om, hvordan præsidenten snød med russisk hjælp i USA's valgkamp i 2016.

I den kommende bog, der har titlen "Illoyal, En erindringsbog", skriver Cohen, at "Trump havde snydt ved valget med russisk støtte, hvilket vil blive klart på disse sider, fordi det at gøre alt - og jeg mener alt - altid har været Trumps forretningsmodel og livsstil", skriver Cohen i bogens forord.

Forordet, som består af 3700 ord, blev offentliggjort torsdag. Det afslører ikke i sig selv noget nyt om russisk indblanding i præsidentvalgkampen, og det står ikke klart, om bogen vil gøre det.

Men det er en af påstandene, at Trump arbejdede på at komme tættere på præsident Vladimir Putin og "hans klike af korrupte milliardær-oligarker".

Den særlige anklager Robert Mueller konkluderede i sin undersøgelse sidste år, at Rusland førte en større kampagne for at hjælpe Trump til en valgsejr i 2016.

Mueller fandt ikke beviser på nogen kriminel sammensværgelse mellem Trumps kampagne og Rusland, men han blotlagde, at der havde været mange kontakter mellem kampagnestaben og russiske hjælpere.

Cohen omtaler i bogen Trump som blandt andet "taskenspiller, løgner bedrager, bølle og racist". Han siger ifølge NBC News, at Trump ikke kommer til at forlade præsidentposten fredeligt.

Trump har gentagne gange afvist, at der var russisk indblanding i valgkampen, og han kaldte Muellers efterforskning for en "heksejagt".

Cohen blev i 2018 dømt til tre års fængsel for blandt andet skatteunddragelse, svindel med valgkampsmidler, for at have løjet over for Kongressen og for at have udbetalt penge til en pornostjerne for at forhindre, at hun skulle tale offentligt om sit påståede forhold til Trump.

På grund af coronapandemien blev Cohen i maj løsladt fra fængslet, så han kan afsone resten af sin dom i sit hjem.

Han blev i juli kortvarigt sendt tilbage til fængslet, men en dommer omgjorde beslutningen, da han fandt, at regeringen stod bag som "gengældelse" for den afslørende bog.

Ifølge nyhedsbureauet AP bliver bogen udgivet 8. september af Skyhorse Publishing.

/ritzau/Reuters