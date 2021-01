Onsdag aften var hele verdens øjne rettet mod USA, da en stor gruppe Trump-tilhængere stormede Kongressen i Washington.

De sociale medier har flydt over med reaktioner på optøjerne, men da Donald Trumps datter, Tiffany Trump, kort efter de voldsomme hændelser gik på Twitter, havde hun en helt anden begivenhed i tankerne.

'Tillykke med fødselsdagen Eric Trump. Jeg elsker dig, og jeg er så taknemmelig for altid at have dig ved min side,' skrev 27-årige Tiffany Trump til sin storebror.

Og den hilsen har fået sindet i kog hos flere Twitter-brugere, skriver Dagens Nyheter.

Happy Birthday @erictrump I love you and I’m so grateful to always have you by my side! ❤️ https://t.co/VKibmOQmQu — Tiffany Ariana Trump (@TiffanyATrump) January 6, 2021

'Laver du sjov?' Prøv at tænde for nyhederne', er der en, som foreslår.

En anden beskriver opdateringen som tonedøv, og flere opfordrer hende til at slette den.

Det har hun dog ikke gjort.

Til gengæld har Tiffany Trumps storesøster, Ivanka Trump, der arbejder som rådgiver for sin far, måttet slette et Tweet, hun skrev i forbindelse med urolighederne.

'Amerikanske patrioter – ethvert sikkerhedsbrud eller respektløshed mod politiet er helt uacceptabelt. Volden må stoppe nu. Vær venlige at opføre jer fredeligt', skrev hun.

Men det blev senere slettet, da CNN-korrespondenten Kate Bennet på Twitter skrev:

'Siger du, at disse folk er patrioter?'

68 personer er anholdt efter optøjerne og fire har mistet livet.