»Trump har malet sig selv helt op i et hjørne. Og lige meget hvad han gør, så taber han.«

Sådan siger Raheem Kassam, der før var leder på det højreorienterede pro-Trump medie, Breitbart.

Ifølge Raheem Kassam, der tidligere har støttet Donald Trump i næsten alt, har coronakrisen splittet præsident Donald Trumps tilhængerskare i to lige store dele.

Halvdelen tror stadig på, at den dødbringende coronavirus, der lige nu spreder sig over hele verden, er et slags venstreorienteret kupforsøg imod Donald Trump. Og den anden halvdel af Trump-fanskaren er dybt skuffet over præsidentens manglende evne til at styre USA under den igangværende krise.

Sådan ser coronavirussen ud - helt tæt på. Foto: HANDOUT - AFP Vis mere Sådan ser coronavirussen ud - helt tæt på. Foto: HANDOUT - AFP

I slutningen af februar kaldte Donald Trump ligefrem coronavirussen 'fup og fidus'. Og på direkte tv svor præsidenten, at listen over de dengang ni smittede i løbet af en uge ville skrumpe ind til 'fem eller måske nul'.

Mandag nåede antallet af corona-smittede i USA op på 3.500. Og ind til videre er mindst 85 amerikanere døde af virussen, der i slutningen af sidste år startede i Wuhan, Kina.

Derfor har Donald Trump også ændret sin holdning til sygdommen, som han nu kalder en 'alvorlig trussel imod hele USA'.

Men ifølge bladet Rolling Stone er skaden sket.

Donald Trump giver pressekonferrence sammen med sit hold af coronaeksperter. Foto: LEAH MILLIS - AFP Vis mere Donald Trump giver pressekonferrence sammen med sit hold af coronaeksperter. Foto: LEAH MILLIS - AFP

»Donald Trump har skiftet mening om coronavirussen så mange gange. Præsidenten har zigzagget i en grad så ingen længere ved, hvor han står. Og i dag tror jeg ikke, at der er nogen, der tror på noget af det, han siger i forbindelse med coronavirussen,« skriver Matt Taibbi i Rolling Stone.

Sideløbende med coronavirussens lyn-spredning i mindst 126 lande, er det amerikanske aktiemarked styrtdykket.

Ifølge avisen Washington Post er aktiemarkedet faldet med knap 25 procent. Og CNN spår, at hele den optur, der startede, da Donald trump blev præsident i 2017, vil være slettet før præsidentvalget 3. november.

»Til sine vælgerfester har DonaldTrump altid pralet med den stærke økonomi. Og hvis opturen slutter nu, så forsvinder præsidentens chancer for at blive genvalg også,« skriver Rolling Stones Matt Taibbi.