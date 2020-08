Donald Trumps lillebror, Robert Trump, er ifølge flere amerikanske medier blevet kørt på hospitalet i New York.

Den præcise tilstand er ukendt, men ABC News skriver, at han 'er meget syg'.

Flere medier skriver, at præsidenten vil besøge sin lillebror på hospitalet fredag.

Det Hvide Hus har senere over for CNN fredag bekræftet, at Robert Trump er indlagt på hospitalet.

Flere medier skriver desuden, at Robert Trump også i juni var indlagt i en uge på hospitalet.