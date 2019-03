I nat var der lettelse at spore på luksushotellet, Mar-a-Lago i Florida, hvor præsidenten og førstedame, Melania ferierer og ligeledes i New York City, hvor sønnerne Don Jr. og Eric og præsidentens datter Ivanka og hendes mand Jared Kushner ifølge CNN tilbringer weekenden.

Selvom indholdet af Robert Muellers længen ventede rapport endnu ikke er afsløret i detaljer, så blev det fra Muellers side nemlig slået fast, at der ikke ville blive udstedt flere stævninger eller rejst yderligere anklager på basis af den længe ventede rapport.

Målet for Robert Mueller, der for to år siden blev udnævnt af den amerikanske kongres, var, at afgøre, hvorvidt der under valgkampen i 2016 var et ulovligt amarbejde imellem Donald Trumps valgkampagne og den russiske regering.

CIA og FBI har allerede afgjort, at Vladimir Putins regering stod bag et cyber-angreb på USA, der skulle svinge valgresultatet til Trumps fordel.

Og Robert Mueller, der tidligere var chef for FBI, skulle derfor afgøre, hvorvidt Trump-kampagnen havde bekendtskab til eller ligefrem medvirkede i cyberangrebet.

Det er forlængst blevet afsløret, at Donald Jr. og svigersønnen Jared Kushner i juli 2016 deltog i et kontroversielt møde i Trump Tower, New York,hvor flere russere med forbindelse til topledelsen i Moskva, også var tilstede.

Men i går skønnede flere amerikanske eksperter, at Robert Mueller i forbindelse med sin undersøgelse ikke havde fundet beviser på, at dette møde direkte brød loven.

Men selvom faren måske er drevet over for nu, så skal Trump-børnene ifølge den amerikanske historiker Jon Meacham ikke glæde sig for tidligt.

»Robert Mueller kan meget vel have afdækket andre potentielle forbrydelser, der blot ikke direkte faldt inden for hans område. Disse anklager kan nu blive givet videre til andre retsinstanser. Og fælden kan klappe senere.«

Melania Trump tilbringer weekenden sammen med sin mand, præsident Donald Trump og deres fælles søn, Barron Trump (13). Foto: LEAH MILLIS - AFP Vis mere Melania Trump tilbringer weekenden sammen med sin mand, præsident Donald Trump og deres fælles søn, Barron Trump (13). Foto: LEAH MILLIS - AFP