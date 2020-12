Donald Trump er godt i gang med at efterlade sig et bloddryppende eftermæle.

Den 74-årige præsident har således trykket speederen helt i bund, når det gælder føderale henrettelser.

Og for at få hastigheden helt i top, har Donald Trump nu også genindført henrettelsesmetoder, som USA ikke har brugt i en menneskealder: hængning, gaskammer, elektrisk stol og skydning. Fangen kan selv vælge.

Den 52-årige morder Lisa Montgomery står øverst på Donald Trump 'hitliste'. Hun skal efter planen lade livet 12. januar – blot otte dage før dødsstrafmodstanderen Joe Biden overtager Trumps job og dermed magten.

Lisa Montgomery. Foto: WYANDOTTE COUNTY SHERIFF'S DEPAR - EPA Vis mere Lisa Montgomery. Foto: WYANDOTTE COUNTY SHERIFF'S DEPAR - EPA

Og Lisa Montgomery er ikke alene. Således skal moderen Brandon Bernard henrettes torsdag, Alfred Bourgeois fredag, Lisa Montgomery 12. januar, Cory Johnson 14. januar og endelig Dustin Higgs 15. januar.

Ironisk nok er godt 80 procent af den amerikanske befolkning i dag imod dødsstraffen. Og adskillige menneskerettighedsorganisationer har opfordret Donald Trump til at stille henrettelserne i bero – indtil coronaepidemien er overstået.

Joe Biden har lovet af indstille alle føderale henrettelser, og ifølge de amerikanske sundhedsmyndigheder kan henrettelserne let koste flere mennesker livet – ikke blot den dødsdømte.

Ifølge fængselsledelsen i Terre Haute i staten Indiana, hvor samtlige føderale henrettelser finder sted, inkluderer hver henrettelse således godt 200 mennesker – fra fængselspersonale, besøgende, familie, præst og politifolk.

Nu kan man også blive skudt - som føderal dødsfange. Foto: POOL - Reuters Vis mere Nu kan man også blive skudt - som føderal dødsfange. Foto: POOL - Reuters

På grund af den igangværende coronaepidemi bringes alle disse mennesker i overhængende fare for at blive smittet med den potentielt dødbringende virus.

Og i forbindelse med den seneste henrettelse 20. november er allerede 25 personer konstateret smittet med covid-19.

»Det kan være svært at tolke Trumps beslutning som andet end et politisk stunt – et grotesk og ondsindet politisk stunt,« siger Robert Dunham, der er leder af organisationen Death Penalty Information Center, til radiostationen NPR.

Og han fortsætter: »Det er en skamplet på den amerikanske historier. Og det understreger, hvor lavt vores nuværende regering er villige til at gå.«

I dag sidder 54 fanger på den føderale dødsgang i Terre Haute, Indiana. Foto: Bryan Woolston – Reuters Vis mere I dag sidder 54 fanger på den føderale dødsgang i Terre Haute, Indiana. Foto: Bryan Woolston – Reuters

Det var også Donald Trumps regering, der i juni genindførte føderale henrettelser – efter en 17 år lang pause.

Siden juni er otte føderale fanger blevet henrettet.

Og hvis de fem planlagte henrettelser går efter planen, vil Donald Trump være den præsident med flest statsautoriserede drab i knap 70 år.

Samtidig har de 22 amerikanske stater, der stadig har dødsstraffen, indstillet alle henrettelser, indtil coronakrisen er overstået.

Donald Trump. Foto: TOM BRENNER - Reuters. Vis mere Donald Trump. Foto: TOM BRENNER - Reuters.

»Der er ingen grund til at bringe andres liv i fare,« lyder det i en pressemeddelelse fra den travleste dødsgang, Huntsville i Texas.

Donald Trump er tydeligvis ikke enig.