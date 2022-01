Donald Trump er kommet i massiv modvind et sted, hvor han sjældent har prøvet det: I sit mest trofaste bagland.

»Udmeldingen har skabt en ildstorm,« som Politico skriver.

Det sker, efter at USAs 45. præsident i sidste uge gav sin uforholdne støtte til Morgan Ortagus, der overvejer at stille op til de kommende primærvalg i Tennesse.

»Jeg kunne ikke være mere glad, for hun er en total kriger for Make America Great Again-bevægelsen. Morgan Ortagus vil have min totale og uforbeholdne støtte, hvis hun beslutter sig for at stille op,« lød det om Morgan Ortagus, der arbejde som pressetalsmand i hans præsidentadministration.

Selvom Donald Trump ikke længere er præsident, er han stadig de facto frontfigur i partiet, og hans støtte er i mange tilfælde altafgørende for kandidater i forhold til at opnå valg og intern accept i partiet.

Problemet her er bare, at Trump-loyalisterne og baglandet hellere støtter den allerede annoncerede kandidat Robby Starbuck, der har markeret sig som trofast Trump-støtte.

Derfor har anbefalingen af Morgan Ortagus skabt en flod af kritiske indlæg på sociale medier – fra en enorm mængde af republikanske græsrødder til endda også fra anerkendte kongresmedlemmer og erklærede Trump-støtter som Matt Gaetz og Madison Cawthorn.

Politico skriver, at situationen sandsynligvis repræsenterer »det meste intense tilbageslag, Trump har været udsat for fra sine loyalister«, siden han forlod præsidentposten for lige over et år siden.

»Det kan være en potentiel test af den tidligere præsidents troværdighed blandt hans hårdeste forsvarere,« skriver mediet.

Utilfredsheden med Donald Trumps valg har også igangsæt en større smædekampagne mod Morgan Ortagus, der kritiseres for mange forskellige ting:

Fordi hun støttede Jeb Bush i de republikanske primærvalg i 2016 – mod Donald Trump.

Fordi hun er blevet fotograferet med den nuværende demokratiske præsident Joe Biden.

Fordi hun er blevet viet af den nu afdøde højesteretsdommer Ruth Bader Ginsburg, der var demokratisk udpeget og blev anset for være liberal.

Og så er der desuden dukket gamle klip op, hvor Morgan Ortagus siger, at hun »ikke er Trump-fan«.

Ifølge Politico bliver Donald Trumps beslutning om at støtte Morgan Ortagus desuden betegnet som forhastet. Hun skulle mandag have besøgt hans Mar-a-Lago-resort i Florida, og allerede tirsdag aften annoncerede ekspræsidenten sin beslutning efter at have rådført sig med kun nogle få personer.

Mediet kan videre fortælle, at to af de nærmeste rådgivere, sønnen Donald Trump Jr og Dan Scavino, ligeledes har givet internt udtryk for deres utilfredshed. Lyder det fra kilder.

Som New York Times' politiske topreporter Maggie Haberman noterer sig på Twitter:

»Der kan være nok så mange processer i verden, men hvis Trump efter et par timer beslutter sig for at ville støtte nogen, så gør han det,« lyder det.

Indtil videre vides det dog altså slet ikke, om Morgan Ortagus overhovedet ender med at stille op til Tennesse-primærvalget i august.

Her er der åbnet for kamp om sædet i Repræsentanternes Hus, fordi republikanske Jim Cooper efter 32 år forleden meddelte, at han ikke søger genvalg.