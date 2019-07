Arbejdsminister Alexander Acosta stillede onsdag op til en byge af spørgsmål og måtte forsvare sin beslutning om at indgå forlig i sagen om milliardæren Jeffrey Epsteins seksuelle overgreb for 11 år siden, da Acosta var anklager. Nu er Epstein igen sigtet for alvorlige sexforbrydelser, og sagen lægger stort pres på ministeren. Leah Millis/Reuters