USA's præsident, Donald Trump, oplyser, at FN-ambassadør Nikki Haley forlader sin post ved udgangen af året.

Det siger Trump foran pressen i Det Ovale Værelse, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Donald Trump siger, at han håber, at Nikki Haley vender tilbage i en anden rolle på et senere tidspunkt.

- Du kan selv vælge, siger præsidenten.

Nikki Haley blev udnævnt til FN-ambassadør i november 2016, selv om hun ikke havde den store internationale erfaring.

Forinden var hun som den første kvinde guvernør i delstaten South Carolina.

Under præsidentvalgkampen i 2016 var hun stærkt kritisk over for Donald Trump, men siden han blev indsat i Det Hvide Hus, menes hun at have været en af præsidentens mest betroede medarbejdere.