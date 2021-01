Som følge af præsidentskiftet i USA er Carla Sands stoppet som ambassadør i Danmark.

Efter mere end tre år som USA's ambassadør i Danmark er Carla Sands stoppet i stillingen og har forladt København. Det skriver hun på Twitter.

Afskeden sker i forbindelse med præsidentskiftet i USA, hvor Joe Biden onsdag tager over for Donald Trump, som sidste år tabte det amerikanske præsidentvalg.

På Twitter har Carla Sands offentliggjort en video, hvor hun takker for tiden i Danmark, og hvor hun selv fremhæver nogle højdepunkter fra sit arbejde.

Blandt højdepunkterne er genåbningen af USA's konsulat i Nuuk i Grønland samt besøget i Danmark af USA's udenrigsminister, Mike Pompeo.

- Det har været et privilegium at tjene Trump-administrationen i mere end tre år som USA's ambassadør for Kongeriget Danmark.

- Jeg har nydt at promovere amerikanske, danske, færøske og grønlandske relationer, skriver Carla Sands i sit tweet.

Carla Sands tiltrådte som USA's ambassadør i Danmark i december 2017. Hun var blevet udpeget til posten af Donald Trump, efter at han vandt præsidentvalget i 2016.

/ritzau/