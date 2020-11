Trumps personlige advokat, Rudy Giuliani, gjorde under et pressemøde torsdag aften dansk tid et ihærdigt forsøg på at overbevise den amerikanske befolkning om valgsvindel.

Desværre for ham var det noget helt andet, der endte med at blive samtaleemne blandt borgerne, der så med på tv: Dramaet på hans hoved.

Mens Rudy Giuliani stod svedende foran de fremmødte journalister, begyndte mørke striber af det, der tyder på at være mørk hårfarve, nemlig at dryppe ned af hans ansigt – og det gik ikke ubemærket hen.

'Når du er så fuld af lort, at det begynder at strømme ud af dit ansigt,' 'Rudy Giuliani har ofret blod, sved og olie på dette valg,'og 'Rudy Giuliani, dit hår bløder,' er bare tre ud af hundredtusindvis af opslag om 'sved-fadæsen', som efter pressemødet er slået op på sociale medier.

Rudy Giuliani under pressemødet 19 november. Foto: Drew Angerer Vis mere Rudy Giuliani under pressemødet 19 november. Foto: Drew Angerer

Rudy Giulianis hår-fadæse var dog ikke det eneste ved den 90 minutter lange pressekonference, som flere mener, virkede en smule bizart.

Da Trump-advokaten, som også er forhenværende borgmester i New York, fremlagde påstande om, at republikanske valgobservatører ikke fik lov til at være til stede under stemmeoptællingen i flere centrale byer, var det med reference til den Oscar-vindende film 'Min Fætter Vinny' fra 1992.

»Har I alle set 'Min Fætter Vinny'? Kender I filmen? Det er en af mine yndlings jura-film, fordi han er fra Brooklyn,« sagde Rudy Giuliani blandt andet.

Giuliani, som også er fra Brooklyn, forsøgte herefter at opsummere plottet på filmen, hvori hovedpersonens advokat formår at miskreditere et hovedvidne ved at bevise, at hun har problemer med sit syn.

Pressemødet blev aholdt i Republikanernes hovedkvarter i Washington. Foto: JONATHAN ERNST Vis mere Pressemødet blev aholdt i Republikanernes hovedkvarter i Washington. Foto: JONATHAN ERNST

»Og da den rare dame sagde, hun så...,« sagde Trump-advokaten hvorefter han forsøgte at efterligne hovedpersonens dialekt, »og så sagde han til hende: 'Hvor mange fingre holder jeg op'. Og hun sagde tre. Hun var for langt væk til at se, at det kun var to.«

»Disse personer (valgobservatørerne, red.) var længere væk end 'Min Fætter Vinny' var fra vidnet. De kunne ikke se noget som helst.«

Den afgående præsident, Donald Trump, har siden det amerikanske valg den 3. november forsøgt at miskreditere sin konkurrent Joe Bidens sejr ved at påstå, at der har været svindel med stemmerne i en række stater.

Og selvom eksperter gentagende gange har været ude og sige, at der ikke er nogen beviser, der underbygger ovenstående påstande, tyder det ikke på, at republikanerne har i sinde at stoppe med at sprede dem foreløbigt.

Det var en svedig Rudy Giuliani der torsdag holdt pressekonference i Washington. Foto: JONATHAN ERNST Vis mere Det var en svedig Rudy Giuliani der torsdag holdt pressekonference i Washington. Foto: JONATHAN ERNST

»Jeg ved ikke, hvad der skal til, for at I vågnet op, gør jeres arbejde og informerer de amerikanske borgere, hvad end I har lyst eller ej,« sagde Rudy Giuliani på torsdagens pressemøde.

»Dette er virkelighed. Det er ikke noget, vi har fundet på. Der er ikke nogen her, som beskæftiger sig med fantasier.«