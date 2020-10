Rudy Giuliani ligger på sengen. Med den ene hånd nede i sine bukser. Den eneste anden person på hotelværelset er en ung kvinde i en kort kjole. Hun står foran ham.

Det er scenariet, der har fået den tidligere borgmester i New York og nuværende advokat for præsident Donald Trump i store problemer.

Det kunne egentlig lyde som noget fra en film – og det er det faktisk også.

For Rudy Giuliani har ifølge flere medier ufrivilligt fået en ganske iøjnefaldende rolle i den kommende Borat-film, som komikeren Sacha Baron Cohen står bag. Lige som i den første film med den fiktive karakter Borat Sagdiyev fra Kasakhstan bevæger handlingen sig i et krydsfelt mellem spillefilm og dokumentar, hvor hensigten i bund og grund er at tage tykt pis på kendte og ukendte.

Og altså blandt andre Rudy Giuliani. Og nu hagler ord som 'kompromitterende', 'tåkrummende' og 'pinlig' ned over ham fra alle sider, efter at filmen i denne uge er blevet vist til flere store medier.

Onsdag var den 76-årige amerikaner hurtigt ude og forsvare sig i et interview med radiostationen WABC. Her forklarer han, at han lagde sig ned på sengen for at tage sin mikrofon af. Forinden havde han nemlig deltaget i et fiktivt interview med kvinden, skuespilleren Maria Bakalova, der i filmen spiller Borats teenage-datter.

Hun havde efterfølgende inviteret ham med op på et hotelværelse, hvor skjulte kameraer tilsyneladende filmer de to.

»Min skjorte faldt ud af bukserne, da jeg skulle fjerne det elektroniske udstyr, men jeg havde alt mit tøj på hele tiden,« siger Rudy Giuliani til radiostationen:

Sacha Baron Cohen som Borat. Foto: Phil McCarten Vis mere Sacha Baron Cohen som Borat. Foto: Phil McCarten

»Jeg lænede mig tilbage for at putte skjorten ned i bukserne, og her... lige her... har de taget et billede, som også ser ud til at være manipuleret. Men under alle omstændigheder forsøgte jeg bare at putte skjorten ned i bukserne. Det var alt, hvad jeg gjorde.«

Her siger han også, at 'idioten Borat' nu forsøger at 'ramme ham med en latterlig film'.

Rudy Giuliani undersøger i øjeblikket, hvilke relationer Hunter Biden – den demokratiske præsidentkandidat Joe Bidens søn – har haft til Ukraine med mistanke om valgfusk ved 2016-valget.

Derfor han den tidligere politiker på Twitter udlagt det, som om filmen skal obstruere det arbejde.

Engelske Sacha Baron Cohen som sig selv. Foto: Lisa O'CONNOR Vis mere Engelske Sacha Baron Cohen som sig selv. Foto: Lisa O'CONNOR

»Det er et forsøg på at forstyrre min ubarmhjertige afsløring af Joe Biden og hele hans families kriminalitet og fordærv. Da Hollywood-journalister i september så filmen, var der ingen, der nævnte scenen,« skriver Rudy Giuliani.

Scenen, hvor Rudy Giuliani ligger på sengen og rumsterer med sin hånd i bukserne, bliver i øvrigt afbrudt af Sacha Baron Cohen, der som Borat-figuren vælter ind på hotelværelset. Iklædt lyserødt lingeri.

»Hun er 15 år. Hun er for gammel til dig,« råber den fiktive figur.

Så følger en kort ordveksling:

Giuliani: »Hvorfor er du klædt sådan?«

Borat: »Hun er min datter. Tag mig i stedet.«

Giuliani: »Jeg vil ikke have dig.«

Hvorefter Rudy Giuliani hurtigt forlader hotelværelset. Senere ringede han til politiet, fortalte han allerede tilbage i juli, da episoden fandt sted. Dengang sagde han til New York Post:

»Jeg fandt senere ud af, at det måtte have været Sacha Baron Cohen. Jeg tænkte på alle de mennesker, han tidligere har narret, og jeg havde det godt med, at han ikke fik ram på mig,«

Filmen med den mundrette titel 'Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan' har premiere på Amazon Prime Video på fredag.