Donald Trumps kontroversielle advokat, Rudy Giuliani, risikerer nu at blive smidt ud af den velansete advokatforening New York State Bar Association.

Foreningen arbejder blandt andet for at hæve standarderne for integritet, ære og faglig dygtighed i det juridiske hverv, og nu har advokatforeningen fået nok af Rudy Giuliani, skriver New York Post.

Advokatforeningens formand Scott Carson siger, at det aldrig er sket tidligere, at foreningen har startet en eksklusionssag mod et medlem.

Men i tilfældet Rudy Giuliani har det været nødvendigt, da han har medvirket til at så tvivl om det legitime valgresultat, der klart gav sejren til Joe Biden.

Rudy Giuliani taler til Trump-støtterne, kort før de stormer Kongressen 6. januar. Foto: JIM BOURG Vis mere Rudy Giuliani taler til Trump-støtterne, kort før de stormer Kongressen 6. januar. Foto: JIM BOURG

Kort før horder af Trump-tilhængere 6. januar stormede Kongressen, talte Giuliani til de oprørte masser og gentog den udokumenterede påstand om, at der var udbredt valgsvindel ved præsidentvalget.

Samtidig har Rudy Giuliani stået i spidsen for en kaskade af forsøg på at få omstødt valgresultaterne i en række delstater.

Alle hans forsøg er blevet afvist af domstolene.

Rudy Giulianis adfærd strider ifølge Scott Carson mod foreningens vedtægter, der klart siger, at ingen medlemmer af foreningen må arbejde på at omstyrte regeringen.

Rudy Giuliani er ifølge New York Post endnu ikke blevet informeret personligt om den forestående eksklusionssag.

Men Rudy Giuliani vil få mulighed for at forsvare sig mod anklagerne, pointerer Scott Carson.

Hvis det ender med en eksklusion fra foreningen, vil det ikke få nogen betydning for Rudy Giuliani advokatbestalling.