Selskabet Dominion, der producerede maskinerne, som blev brugt til at stemme ved det amerikanske præsidentvalg, sagsøger Donald Trumps advokat Rudy Giuliani.

Virksomheden kræver 1,3 milliarder dollars – næsten otte milliarder danske kroner – fra Giuliani, skriver Washington Post.

De mener, at han underminerede deres virksomhed i kølvandet på valget.

Både Giuliani og en række andre Trump-tilhængere hævdede, at der var noget galt med maskinerne, og at det bidrog til, at Joe Biden vandt. Ingen tegn på maskinsvigt blev fundet.

Rudy Giuliani er meget uenig i beskyldningerne. Foto: EDUARDO MUNOZ

Retssagen fylder 107 sider, hvor flere løgne, Giuliani anklages for, også optræder.

Blandt andet hævdede Giuliani flere gange, at virksomheden kontrolleres af Venezuela og har ændret flere tusind Trump-stemmer til Biden-stemmer.

Dominion mener også, at beskyldningerne ikke blot har skadet dem, men også har dele af skylden for de mange Trump-støtter, der stormede Kongressen 6. januar.

Giuliani skriver i en besked til Washington Post, at han endnu ikke har set søgsmålet fra Dominion, og at retssagen vil give ham mulighed for at bevise, at hans påstande er sande.