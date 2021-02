»Vent lige, vent, vent. Hvad? Whoa, whoa, whoa, whoa. Hvad siger du? Højrefløjsgrupper som hvem?«

Donald Trumps personlige advokat – Rudy Giuliani – har vakt opsigt med en ny konspirationsteori om, hvem der stod bag nogle af de voldelige optøjer ved den amerikanske Kongres i begyndelsen af januar, hvor fem personer mistede livet.

Det skriver det australske medie news.com.au.

Den nu tidligere præsidents advokat har medvirket i en podcast, som Trumps tidligere rådgiver – Steve Bannon, der før Trumps afsked med Det Hvide Hus blev benådet af ham – står bag, og det var i den podcast, at Giuliani fremsatte påstanden.

Foto: JIM BOURG Vis mere Foto: JIM BOURG

Det var 6. januar, at Trump-tilhængere brød gennem en barriere og trængte ind i Kongressen, hvor medlemmerne af Senatet og Repræsentanternes Hus var forsamlet for at godkende valgresultatet, der gjorde Joe Biden til landets nye præsident.

Efterfølgende er Trump blevet anklaget for at have tilskyndet til oprøret, og han vil blive stillet for en rigsretssag.

Men ifølge advokaten var de værste af optøjerne ikke skabt af Trump-støtter. I stedet var de blandt andet orkestreret af Trumps politiske modstandere for at stille ham i et dårligt lys.

»En masse af de folk, der var involveret i planlægningen, Antifa og endda også nogle højrefløjsgrupper, var hans fjender – og de gjorde det for at skade ham,« påstår Giuliani.

»Inklusive nogle højrefløjsgrupper som arbejder for The Lincoln Project (en republikanske gruppe, der arbejder mod Trump, red.) eller har arbejdet for The Lincoln Project på forskellige tidspunkter. Du har nogle ulve i fåreklæder,« tilføjer han.

Den påstand fik Steve Bannon til at bryde ind:

»Vent lige, vent, vent. Hvad? Whoa, whoa, whoa, whoa. Hvad siger du? Højrefløjsgrupper som hvem?«

Til det svarer Rudy Giuliani:

»En af de folk, der organiserede det, er kendt for at have arbejdet med The Lincoln Project før i tiden. Og også....«

»Okay, men hvem er det? Rudy, vi kan ikke bare sige...« skyder Bannon ind, før Giuliani tager ordet igen:

»Du er nødt til at lade mig tale færdig, Steve.«

Derefter fortæller Giuliani, at en af de personer, der var involveret, bragte højrefløjs-grupper, der er imod Trump, med sig.

January 6th: Let’s have trial by combat!



January 29th: It was the Lincoln Project’s fault. pic.twitter.com/S2fWZ3P9vD — The Lincoln Project (@ProjectLincoln) January 29, 2021

»Og han tog dem med sig, fordi han ønskede at få det til at eksplodere,« fortæller advokaten og hævder, at 'de største problemer, de voldelige problemer', var skabt af Antifa (en venstreorienteret antifascistiske bevægelse, red.).

»Så hvordan kan Trump blive holdt ansvarlig for det hele, når det var planlagt dage før, han holdt sin tale, og som indeholdt et mix af folk, der hadede ham, og folk der støttede ham? Han er ikke ansvarlig,« mener Giuliani.

»Men hvem er fyren, der arbejder med The Lincoln Project?« spørger Bannon endnu engang.

»Han er.. Han er en... Jeg ved ikke, om jeg kan afsløre hans navn, for vi har det fra anonyme kilder,« svarer Guiliani, mens man kan høre Bannon sige:

»God, you're killing me (som løst kan oversættes til: 'Du holder mig hen', red.).«

Til sidst hævder Guiliani, at manden, der angiveligt skal have været med til at orkestrere optøjerne, tidligere har arbejdet for Mitt Romney, der er en republikansk senator, som ofte har udtalt sig kritisk om Trump.

Ifølge news.com.au er teorien om, at Antifa skulle stå bag volden 6. januar, udbredt blandt Trump-støtter, men FBI har meddelt, at der ikke er nogen beviser for, at Antifa skulle have været involveret.