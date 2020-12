Coronasmitten breder sig hastigt i USA. Blandt de smittede er Rudy Giuliani, meddeler Trump.

Tidligere New York-borgmester Rudy Giuliani, der er præsident Donald Trumps personlige advokat, er smittet med coronavirus.

Det skriver Trump på Twitter søndag aften dansk tid.

- God bedring Rudy, vi fortsætter!!!, lyder det fra Trump.

Præsidenten roser Giuliani for at have "arbejdet utrætteligt for at afsløre det mest korrupte valg" i USA's historie.

Giuliani står i spidsen for Trumps forsøg på at omgøre resultatet af præsidentvalget.

Trump og hans advokater fastholder, at der i stor stil er snydt med stemmerne. Men endnu har de ikke fremlagt beviser, og hans påstande er blevet afvist ved en række domstole.

Den 76-årige Giuliani har rejst rundt til en række delstater i de seneste uger for at opfordre valgmyndigheder til at undlade at certificere demokraten Joe Bidens sejr.

Det er uklart, om Giuliani har symptomer på covid-19.

Advokaten er den seneste i en lang række af personer omkring præsidenten, der er bekræftet smittet.

Trump var selv syg med covid-19 og indlagt på Walter Reed-hospitalet i begyndelsen af oktober.

Også hans hustru, førstedame Melania Trump, og parrets fælles søn, Barron, var smittet.

Siden har blandt andre præsidentens stabschef, Mark Meadows, hans tidligere kampagnechef Corey Lewandowski og rådgiver David Bossie været smittet med virusset.

Epidemien breder sig hastigt i USA, som alene lørdag har bekræftet næsten 230.000 nye smittetilfælde og 2527 coronarelaterede dødsfald. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

I de seneste uger har USA flere gange haft over 2000 coronadødsfald om dagen.

Amerikanske sundhedseksperter har advaret om, at landet risikerer at se en stigning i antallet af nye smittetilfælde, efter at mange amerikanere i sidste uge fejrede thanksgiving med familie i andre dele af landet.

Myndighederne havde opfordret folk til at blive hjemme.

Alene i Californien, der er USA's mest folkerige delstat, er der i det seneste døgn bekræftet over 30.000 nye smittetilfælde. Det er det hidtil højeste på et enkelt døgn, meddeler sundhedsmyndigheder ifølge tv-stationen CNN.

/ritzau/