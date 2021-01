»Vi har brug for, at I – vore republikanske venner – forsøger at forsinke sagen lidt.«

Sådan lød en talebesked fra Rudy Giuliani, som han indtalte på et republikansk kongresmedlems telefonsvarer kort efter, at Trump-støtter onsdag stormede regeringsbygningen i Washington og trængte ind i Kongressen.

Mens den amerikanske regeringsby var i noget, der lignede undtagelsestilstand, gjorde præsidentens personlige advokat et sidste desperat forsøg på at påvirke godkendelsen af præsidentvalget 3. november og den nye præsident Joe Biden.

Rudy Giuliani, der har stået last og brast med Donald Trump gennem hele præsidentens embedsperiode, prøvede at fange den republikanske senator Tommy Tuberville umiddelbart inden, senatorerne genoptog mødet efter onsdagens uroligheder.

Rudy Giuliani fotograferet i Washington onsdag, før de voldsomme uroligheder brød ud. (Arkivfoto) Foto: JIM BOURG Vis mere Rudy Giuliani fotograferet i Washington onsdag, før de voldsomme uroligheder brød ud. (Arkivfoto) Foto: JIM BOURG

Trumps advokat ville have den Trump-venlige senator til at forsinke godkendelse af Biden ved at gøre indsigelser mod flere stater, så Trump-lejren købte tid.

Trump skulle tilsyneladende være af den opfattelse, at lovgiverne i de delstater, hvor Biden vandt med mindste margin, skulle være klar til at omgøre resultatet.

Valgresultater, som – vel at mærke – for længst er blevet godkendt i de enkelte delstater.

Trumps tro væbner ville derfor have, at republikanerne i Kongressen skulle protestere mod resultaterne i ikke bare tre – men ti delstater. Motivet var angiveligt, at den siddende præsident på den måde ville vinde tid til at finde beviser mod den valgsvindel, han har råbt op om de seneste to måneder.

Problemet for Giuliani var bare, at han havde fået forkert nummer.

I stedet for Tuberville, havde han ringet til en anden senators telefon, som siden valgte at sende talebeskeden til det konservative netmedie Dispatch.

I talebeskeden langede Giuliani også kraftigt ud efter den før så Trump-venlige republikanske flertalsleder Mitch McConnell, som nu har erkendt sig villig til at lade demokratiet gå sin gang.

Og ikke nok med, at Rudy Giuliani aldrig kom igennem til Tuberville.

Voldsomme scener uden for Kongressen i Washington onsdag. Foto: ALEX EDELMAN Vis mere Voldsomme scener uden for Kongressen i Washington onsdag. Foto: ALEX EDELMAN

Kongressen godkendte også torsdag formiddag dansk tid, at Joe Biden bliver USAs næste præsident.