Den sygdomsramte amerikanske præsident tager på overraskelsesbesøg blandt de forsamlede ved hospitalet.

USA's præsident, Donald Trump, siger i en udtalelse fra det hospital, hvor han er indlagt med covid-19, at det har været et lærerigt forløb.

- Det har været en interessant rejse, jeg har lært meget om covid, siger Trump i en video, han har lagt på Twitter.

Her roser præsidenten lægerne på Walter Reed Medical Center, hvor han er indlagt med covid-19. Og han takker de "patrioter", som er forsamlet ved hospitalet for at støtte ham.

- Jeg skal til at lave et lille overraskelsesbesøg, siger Trump, der virker mere frisk end i tidligere videoer.

En anden video, som CNN-journalist Kaitlan Collins har lagt på Twitter, viser Trump vinke til sine tilhængere fra en bil udenfor hospitalet.

Præsidenten sidder på bagsædet af en sort bil - med maske for sin mund og næse - og vinker gennem vinduet til de forsamlede.

Det er ikke umiddelbart klart, om bilen blot kører rundt på hospitalets område, eller hvor den har kurs mod.

Tidligere søndag sagde de læger, der behandler præsidenten på Walter Reed-hospitalet, at han muligvis allerede kan udskrives mandag.

pic.twitter.com/0Bm9W2u1x7 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 4, 2020

/ritzau/